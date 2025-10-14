Apelul a fost respins, iar Israel a fost eliminată de la Campionatul Mondial

Marti, 14 Octombrie 2025
Israelienii, excluși de la Mondiale FOTO Federatia Israel

Sportivii israelieni rămân excluşi de la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică, care vor începe duminică la Jakarta (19-25 octombrie), a decis marţi Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS), respingând măsurile provizorii solicitate în apel.

După refuzul autorităţilor indoneziene de săptămâna trecută de a permite accesul gimnaştilor israelieni pe teritoriul lor, Federaţia Israeliană a solicitat TAS să oblige Federaţia Internaţională să „garanteze participarea echipei israeliene la Campionatele Mondiale” sau să „mute sau anuleze aceste Campionate”, cereri respinse marţi, potrivit unui comunicat al instanţei.

Această decizie îl privează de competiţie în special pe Artem Dolgopiat, campionul olimpic la sol de la Tokyo şi campion mondial în 2023.

Federaţia israeliană a reacţionat imediat printr-o postare pe contul său de Instagram: „Am primit cu mare dezamăgire decizia TAS privind plecarea delegaţiei israeliene la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică din Indonezia, conform căreia delegaţia nu va fi autorizată să participe la campionat. Suntem profund dezamăgiţi pentru gimnaşti, bărbaţi şi femei, şi pentru echipele profesionale, dar nu numai. Suntem profund îngrijoraţi de recentele decizii care ar putea avea un impact negativ asupra viitorului tuturor delegaţiilor noastre şi asupra viitorului sportului în general. Continuăm lupta, în speranţa că vom obţine dreptate, dar, din păcate, nu vom mai putea concura la acest Campionat Mondial.”

