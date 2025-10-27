Președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, a reacționat în urma scandalului izbucnit între două dintre cele mai valoroase gimnaste din România.

Denisa Golgotă a afirmat la sosirea de la Jakarta, de la Campionatele Mondiale, că a fost hărțuită de o colegă de lot, insinuând că ar fi vorba de Sabrina Voinea.

”Acum urmează să investigăm în amănunt să vedem dacă s-au petrecut asemenea lucruri, pentru că, repet, sunt șocat. Și gravitatea lor, cel puțin în declarație. Zece zile acolo n-am avut cunoștință de așa ceva. Și la primă oră a dimineții, venind împreună, încă o dată spun, pentru mine a fost ceva halucinant”, a spus Ioan Suciu, conform Gsp.ro.

”Eu sunt convins că nu iese fum fără foc și undeva ceva, o scânteie sau o flacără a fost la un moment dat. Pentru că noi, de mai bine de două luni de zile, am încercat, dar văd că n-am estompat discuțiile și conflictele care se născuseră atunci”, a mai spus Suciu.

”Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice”, declarat Golgotă la revenirea în țară, lăsând de înțeles că Sabrina Voinea e cea care a hărțuit-o.

„Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi. Este clar că este manipulată de anumite persoane, din cercul ei, dar nu voi accepta să se spune astfel de minciuni", a reacționat Camelia Voinea, vicecampioana olimpică de la Seul 1988, mama Sabrinei.

