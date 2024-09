Jordan Chiles a urcat pe scenă la Gala MTV Video Music Awards, unde a primit o medalie simbolică de bronz. Ea a fost invitată pe scenă alături de rapperul Flava Flav, cei doi urmând să anunțe un premiu.

Înainte de asta, rapperul i-a pus, simbolic, o medalie de bronz la gât lui Jordan Chiles, aluzie la medalia pierdută la TAS la Jocurile Olimpice, în fața Anei Bărbosu.

„Știu că au încercat să-ți ia medalia”, a spus Flava Flav în fața mulțumii care a huiduit decizia TAS. „Ți-am adus ceva ce ei nu-ți pot lua”, a continuat artistul.

Chiles a fost emoționată la primirea medaliei, în formă de ceas: „Wow. Nici măcar nu știu ce să spun”.

Flavor Flav gives Jordan Chiles a bronze clock medal while presenting at the #VMAs pic.twitter.com/hG6edc3XxX