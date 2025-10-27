Mama Sabrinei Voinea a reacționat imediat la scandalul din gimnastică: ”Dacă nu-și va cere scuze...”

Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, a reacționat imediat la scandalul izbucnit între fiica sa și colega de lot Denisa Golgotă, care s-a plâns de hărțuire.

”Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice”, declarat Golgotă la revenirea în țară, lăsând de înțeles că Sabrina Voinea e cea care a hărțuit-o.

„Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi. Este clar că este manipulată de anumite persoane, din cercul ei, dar nu voi accepta să se spune astfel de minciuni", a reacționat Camelia Voinea, vicecampioana olimpică de la Seul 1988, conform Gsp.ro.

„Nu am vrut să ne plângem, dar și noi am făcut toxiinfecție alimentară, am fost răcite, iar Sabrina a concurat cu febră de 38,6 grade. În plus, i-a recidivat și tendinita cu care s-a confruntat și la Jocurile Olimpice și la Europene. Dar chiar și așa, ne-am luptat de la egal la egal cu cele mai bune gimnaste din lume. Ne-am fi dorit mai mult, pentru că am plecat la drum cu alt obiectiv, dar suntem bine", a spus Camelia Voinea.

România a încheiat fără medalie Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta (Indonezia), după ce Sabrina Maneca-Voinea și Denisa Golgotă nu au reușit să se claseze pe podium, sâmbătă, în finalele pe aparate.

Sabrina Maneca-Voinea a încheiat pe locul al patrulea în finala de la sol, cu 13,466 puncte, la egalitate cu medaliata cu bronz, britanica Abigail Martin, care a avut o notă de execuție mai mare (7,666 față de 7,566). Denisa Golgotă s-a clasat pe locul 7, cu 12,233.

În finala de la bârnă, Sabrina Maneca-Voinea a ocupat locul 7, cu 12,533 puncte.

Ads