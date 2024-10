Povestea soților care au antrenat loturile Norvegiei, dar au revenit în țară și au deschis o academie de gimnastică într-un mic oraș din vestul României

Cosmina și Mihai Zimcencu, doi antrenori de gimnastică cu o vastă experiență internațională, au decis să-și continue misiunea de a forma campioni într-un mic oraș din vestul României. După o carieră de succes în Norvegia, unde au contribuit la dezvoltarea gimnasticii atât la nivel de cluburi, cât și la echipe naționale, cei doi s-au întors acasă pentru a deschide o academie proprie, Zimcencu's Coach Academy, dedicată promovării sportului și formării noii generații de gimnaști.

Cosmina și Mihai au trăit și respirat gimnastica încă din copilărie. Cosmina s-a născut și a crescut în Lugoj, unde a fost remarcată pentru talentul său încă de la patru ani și jumătate. A fost trimisă de părinți la renumitul centru de la Deva, unde și-a dezvoltat abilitățile și a făcut parte din lotul olimpic al României. În perioada junioratului, a câștigat mai multe medalii naționale și internaționale și a făcut parte din lotul care pregătea participarea la Olimpiada din 2008, dar s-a retras din gimnastică chiar înainte de acea competiție.

Mihai Zimcencu, originar din București, a început gimnastica la clubul Dinamo și a fost selectat la lotul național de juniori de la Timișoara, iar ulterior a fost promovat la lotul de seniori de la Reșița. Specializat la cal cu mânere, Mihai a avut o carieră strălucită, obținând medalii europene, inclusiv argint și bronz la competiții internaționale. După ce a traversat mai multe centre importante de gimnastică din România, Mihai s-a concentrat pe formarea generațiilor viitoare de sportivi.

Ads

Antrenori în Norvegia timp de 11 ani

Din 2012, Cosmina și Mihai și-au început o carieră de antrenori în Norvegia. Experiența din această țară le-a oferit o nouă perspectivă asupra modului în care gimnastica și sportul, în general, ar trebui să fie promovate. „În Norvegia am lucrat 11 ani, unde am fost antrenori coordonatori la mai multe cluburi, dar și la loturile naționale”, spune Cosmina.

„Am lucrat și la echipa națională a Norvegiei, iar Cosmina a participat chiar și la Campionatele Europene de la Cluj, în calitate de antrenor”, spune Mihai.

Cei doi antrenori spun că norvegienii privesc total diferit practicarea sportului în general și a gimnasticii în mod special.

„Pentru ei, gimnastica este o bază bună pentru toate sporturile. Am avut foarte mulți copii la inițiere și am crescut un club de la cei 30 de sportivi cu care am început, la peste 20.000 de membri, într-un singur oraș”, afirmă Cosmina. Acesta fiind și cel mai mare succes al lor în Norvegia: transformarea unui club nou în unul dintre cele mai mari centre de gimnastică din țară.

Ads

„În Norvegia, accentul se pune pe dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copilului. Nu există evaluări competitive până la vârsta de 12 ani. Totul este despre pozitivitate, progres și sănătate psihologică”, explică Mihai.

Această abordare a avut un impact semnificativ asupra filosofiei Zimcencu Academy, pe care cei doi soți au deschis-o la Lugoj.

„Spre deosebire de anii în care noi am fost sportivi și am fost sub o presiune enormă de a deveni campioni de la vârste foarte mici, în Norvegia, copiii sunt încurajați să fie activi fără să fie forțați să devină imediat campioni”, explică și Cosmina.

Cei doi spun că au observat o diferență majoră între mentalitatea părinților din România și cei din Norvegia: „Aici, în România, există o presiune mare din partea părinților ca micuții să fie performanți rapid. Încercăm să schimbăm acest lucru, să arătăm că dezvoltarea copiilor trebuie să fie un proces constructiv și plăcut”, spune Cosmina.

Întoarcerea la Lugoj

După 11 ani petrecuți în Norvegia, Cosmina și Mihai au decis să se întoarcă în Lugoj, în 2023, pentru a-și deschide propria academie de gimnastică – Zimcencu Academy. Motivația principală pentru această revenire a fost dorința de a oferi ceva comunității din care au plecat și de a contribui la creșterea unei noi generații de gimnaști talentați în România.

Ads

„Am avut această idee să deschidem academia și pentru a aduce un sistem total diferit de antrenament, unul bazat pe respect, încurajare și dezvoltare sănătoasă”, explică antrenoarea.

Academia a început cu un grup mic de copii, în jur de 10-12, iar în scurt timp a crescut la aproape 100 de membri. „Ne dorim să avem cât mai mulți copii în sală, nu neapărat pentru a deveni campioni, ci pentru a-i ajuta să crească sănătoși și să iubească sportul”, susține Mihai.

Cu toate acestea, academia are și o grupă de performanță, formată din opt fete de șapte-opt ani, care își demonstrează deja talentul.

Metode inovatoare și implicarea părinților

Un aspect inovator pe care cei doi antrenori l-au adus la Lugoj este implicarea părinților în procesul de învățare.

„Avem un program pentru copiii foarte mici, de un an și jumătate până la patru ani, unde părinții participă activ. Ei ajută copiii să învețe mișcările de bază și, în același timp, înțeleg că ceea ce facem noi aici nu este deloc ușor”, afirmă Cosmina.

Ads

Cei doi antrenori spun că această abordare are rolul de a-i face pe părinți să înțeleagă cât de complexă și solicitantă este gimnastica și de a crea o conexiune mai strânsă între familie și copil.

Academia a inițiat și evenimente de socializare, cum ar fi „serile de film”, pentru a întări comunitatea și pentru a crea o atmosferă prietenoasă și de suport între părinți și copii. „Am pus filmulețe motivaționale și am discutat despre importanța efortului și a perseverenței, indiferent de rezultate”, adaugă Cosmina.

Aparatură adusă din Norvegia

Desigur, provocările nu lipsesc. Pentru a oferi condiții optime copiilor din academie, familia Zimcencu a adus echipament din Norvegia și a investit în amenajarea sălii. În prezent, sala de antrenament este închiriată și echipată complet cu aparatura adusă de cei doi antrenori.

„În România, aparatele de gimnastică sunt schimbate o dată la 30-40 de ani, în timp ce în Norvegia se schimbă la fiecare 3-4 ani”, spune Mihai.

Ads

În ceea ce privește viitorul, Cosmina și Mihai visează să găsească talente locale și să formeze campioni pentru România. „Pe lângă sportul de masă și mișcarea pentru sănătate, vrem să găsim și mici campioane, copii care să ajungă să facă gimnastică de performanță”, explică Cosmina.

Recrutarea se face prin promovare online și din vorbă în vorbă, iar mulți copii vin de la sate sau din localități învecinate precum Buziaș și Făget și satele din apropiere. Academia se concentrează în special pe gimnastica feminină, datorită experienței vaste a celor doi antrenori în acest domeniu.

Părinții plătesc o taxă de membru lunar pentru fiecare copil înscris, taxă care acoperă cheltuielile de bază, cum ar fi chiria sălii, salariile antrenorilor și costurile administrative. În același timp, cei doi antrenori sunt conștienți de situația economică a multor familii din zonă, astfel că încearcă să păstreze taxele accesibile, pentru a încuraja cât mai mulți copii să participe la cursuri.

„Credem că prin această academie putem contribui la creșterea sportivă a orașului și să le oferim copiilor o alternativă sănătoasă și educativă. Chiar dacă nu toți vor deveni gimnaști de performanță, toți vor pleca de aici mai sănătoși și mai disciplinați, cu abilități care vor ajuta toată viața”, concluzionează Mihai.

Ads