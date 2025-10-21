Gimnastele din România au debutat la Mondiale. Sabrina Voinea, mare favorită la aur

Autor: Teodor Serban
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 17:38
449 citiri
Gimnastele din România au debutat la Mondiale. Sabrina Voinea, mare favorită la aur
Sabrina Voinea FOTO Instagram Sabrina Voinea

Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România este reprezentată doar în competiţia feminină. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România.

Rezultatele obţinute de gimnastele tricolore în calificările de marţi sunt:

Sabrina Maneca-Voinea: bârnă 13.833 (locul 3), sol 13.666 (1). La sărituri, cu 13.516, s-a clasat pe locul 9, fiind prima rezervă pentru finalăa;

Denisa Golgotă: sol 13.333, plus paralele 10.300, bârnă 12.833, sărituri 13.366, pentru individual-compus - total 49.832 (locul 28, rezerva 3 pentru finală).

Pentru România au mai concurat marţi Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu, însă nu au trecut de calificări.

În 22 octombrie va avea loc finala masculină la individual-compus, în 23 octombrie cea similară feminină, iar în 24-25 octombrie sunt programate finalele pe aparate. Finalele pe aparate vor avea următorul program: în 24 octombrie, sol, cal cu mânere şi inele (masculin) şi sărituri, paralele (feminin); în 25 octombrie, sărituri, paralele, bară fixă (masculin) şi bârnă, sol (feminin).

În competiţia din 2025 s-au înscris sportivi din peste 80 de naţiuni, care vor concura doar în probe individuale, nu şi pe echipe.

România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 10 ani, prin Marian Drăgulescu (argint la sărituri) şi Larisa Iordache (bronz la individual-compus), la CM de la Glasgow.

Cei mai medaliaţi gimnaşti români în probe individuale la Campionatele Mondiale sunt Gina Gogean (12 medalii, din care 6 de aur) şi Marian Drăgulescu (10 medalii, din care 8 de aur). Gina Gogean mai are şi trei titluri mondiale cu echipa.

Victorie importantă pentru naționala României, înainte de Campionatul Mondial
Victorie importantă pentru naționala României, înainte de Campionatul Mondial
Naţionala României a învins duminică, la Craiova, reprezentativa Poloniei, scor 34-29 (15-15), în al doilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja...
Raluca Turcan, acuzații dure la adresa PSD. Fosta ministră susține că social democrații sabotează guvernul și sprijină acțiunile AUR
Raluca Turcan, acuzații dure la adresa PSD. Fosta ministră susține că social democrații sabotează guvernul și sprijină acțiunile AUR
Raluca Turcan acuză PSD că, deși face parte din guvernare, sabotează măsurile prim-ministrului, votează cot la cot cu AUR în Parlament, influențează deciziile în CNA și blochează...
#gimnastica, #Romania, #Campionatul Mondial, #Sabrina Voinea, #aur , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce-au aflat oltenii de la UEFA înaintea primului meci al Craiovei pe teren propriu în Conference League
  2. Calificare în sferturi pentru Monica Niculescu. Răsturnare spectaculoasă de scor
  3. Gimnastele din România au debutat la Mondiale. Sabrina Voinea, mare favorită la aur
  4. Marius Șumudică e șocat de ce-a văzut: ”Dacă eu făceam așa ceva în Turcia, a doua zi mă punea Erdogan pe avion”
  5. Arestări masive înaintea meciului echipei lui Dennis Man din Liga Campionilor
  6. Băiatul lui Florentin Petre a rămas fără echipă: "Îi urăm multă sănătate"
  7. FRF a făcut anunțul: biletele de la cel mai important meci al naționalei "s-au evaporat"
  8. Adversara FCSB-ului din Europa League vine la București fără antrenor. Care e motivul
  9. Dan Petrescu e în cărți pentru o revenire ”bombă” la CFR, la două luni după ce a fost dat afară
  10. Imposibilul a devenit posibil! Echipa unui cătun cu 1.000 de locuitori, campioană într-o țară cu un fotbal dezvoltat din Europa