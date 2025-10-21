Gimnastele din România au debutat la Mondiale. Sabrina Voinea, mare favorită la aur

Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România este reprezentată doar în competiţia feminină. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România.

Rezultatele obţinute de gimnastele tricolore în calificările de marţi sunt:

Sabrina Maneca-Voinea: bârnă 13.833 (locul 3), sol 13.666 (1). La sărituri, cu 13.516, s-a clasat pe locul 9, fiind prima rezervă pentru finalăa;

Denisa Golgotă: sol 13.333, plus paralele 10.300, bârnă 12.833, sărituri 13.366, pentru individual-compus - total 49.832 (locul 28, rezerva 3 pentru finală).

Pentru România au mai concurat marţi Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu, însă nu au trecut de calificări.

În 22 octombrie va avea loc finala masculină la individual-compus, în 23 octombrie cea similară feminină, iar în 24-25 octombrie sunt programate finalele pe aparate. Finalele pe aparate vor avea următorul program: în 24 octombrie, sol, cal cu mânere şi inele (masculin) şi sărituri, paralele (feminin); în 25 octombrie, sărituri, paralele, bară fixă (masculin) şi bârnă, sol (feminin).

În competiţia din 2025 s-au înscris sportivi din peste 80 de naţiuni, care vor concura doar în probe individuale, nu şi pe echipe.

România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 10 ani, prin Marian Drăgulescu (argint la sărituri) şi Larisa Iordache (bronz la individual-compus), la CM de la Glasgow.

Cei mai medaliaţi gimnaşti români în probe individuale la Campionatele Mondiale sunt Gina Gogean (12 medalii, din care 6 de aur) şi Marian Drăgulescu (10 medalii, din care 8 de aur). Gina Gogean mai are şi trei titluri mondiale cu echipa.

