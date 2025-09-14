Aur pentru Sabrina Voinea. Prestație fabuloasă la Paris

Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a câștigat, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă și la sărituri, gimnasta tricoloră nu s-a calificat în finale.

În finala la sol, Sabrina Maneca Voinea a fost notată cu 13.800, cu care s-a clasat pe locul I. În calificări, ea a primit nota 13.666.

România a mai fost reprezentată în competiția de la Paris de Bianca Vișovan (12.416 la sărituri) și de Miruna Botez (11.233 la bârnă și 12.033 la sol).

La startul competiției s-au aflat 218 participanți din 51 națiuni. Circuitul World Cup Challenge se încheie în acest an la finalul lunii, cu etapa de la Szombathely.

Ads