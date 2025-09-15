Mama Sabrinei Voinea, mesaj "acid" după aurul fiicei sale: "Data viitoare mă voi supăra și mai tare"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 10:00
319 citiri
Mama Sabrinei Voinea, mesaj "acid" după aurul fiicei sale: "Data viitoare mă voi supăra și mai tare"
Camelia Voinea FOTO GSP

Sportiva română Sabrina Maneca Voinea a câștigat medalia de aur în finala de la sol, duminică, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris.

Sabrina Maneca Voinea, care avusese cea mai mare notă și în calificări, 13,633, s-a impus cu 13,800 puncte.

Medalia de argint i-a revenit rusoaicei Angelina Melnikova, cu 13,400 puncte, iar medalia de bronz a fost obținută de finlandeza Kaia Tanskanen, cu 13,366 puncte.

La competiție au mai participat Miruna Botez și Bianca Vișovan, dar acestea nu au reușit să se califice în vreo finală.

Echipa a fost însoțită de antrenorii Camelia Voinea, Carmen Traicu și Ciprian Crețu, de arbitra Ana Iordache și de kinetoterapeutul Răzvan Spirescu.

Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, cunoscută pentru ferocitatea cu care își apără fiica (după Jocurile Olimpice amenința că își retrage fiica, scârbită de nota primită), le-a mulțumit celor care au fost alături de gimnastă și le-a dat o palmă contestatarilor.

”Această medalie valoroasă este dedicată:

FRG-ului, Mariei Bîtang și domnului Bellu – OMV Petrom.

CSM Constanța.

Alina Alexoi, persoana care a stat toată viața alături de gimnaste valoroase.

Fanilor care nu ne-au părăsit niciodată.

Lia Manoliu, care ne-a oferit toate condițiile de pregătire!

Colegilor mei din această deplasare, care ne-au arătat cât de uniți putem fi și la bine, și la greu.

Dan Potra, Maria Fumea, Răzvan Spirescu și medicul Mihai Râșcu – colectivul nostru. Mii de mulțumiri, oameni frumoși, că vă avem alături!

Iar pentru alți prieteni, în ghilimele: dacă v-am supărat cu ceva, îmi pare rău, dar promit că data viitoare vă voi supăra și mai tare, prin rezultate!

Competiția a fost una grea, având alături multe campioane olimpice, mondiale și europene, presiune mare, spectatori – în două zile de competiții – peste 24.000 de bilete vândute.

Campionatul Mondial este foarte aproape, iar aici, la Paris, crema gimnasticii mondiale – am dorit să vedem pe unde ne aflăm și ce am mai putea corecta sau adăuga înaintea acestei mari competiții!

Vă respectăm și vă iubim!

Hai, România!”, a scris Camelia Voinea pe Facebook.

