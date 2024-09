Sabrina Voinea a luat decizia finală, în ceea ce privește retragerea din gimnastică: ”Aștept un răspuns”. A mers la psiholog, după finala scandaloasă de la Jocurile Olimpice

Sabrina Voinea a primit Ordinul Meritul Sportiv Clasa a III-a astăzi, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni.

Ea a primit acest grad după ce a terminat pe locul patru la Jocurile Olimpice de la Paris, în proba de gimnastică la sol, la egalitate cu locul trei, ocupat de Ana Bărbosu. S-a lăsat cu un scandal uriaș, deoarece Voinea a primit o penalizare de 0.1 puncte pe care o consideră incorectă.

În continuare ea așteaptă o decizie finală de la Tribunalul Suprem Elvețian. După evenimentul de la Cotroceni, ea a vorbit despre retragerea ei din arbitraj. Mama ei spunea, după Jocurile Olimpice de la Paris, că fata ei se va retrage din gimnastică.

Sabrina spune însă că nu vrea să renunțe la gimnastică.

„A fost o vacanţă foarte frumoasă. M-am relaxat. Sunt mai bine. Mă bucur că am intrat în sala de gimnastică. Eu îmi doresc foarte mult să continui să fac gimnastică, pentru că îmi place foarte mult. E sportul meu preferat şi nu m-aş vedea fără gimnastică.

Acum o să aştept răspunsul de la tribunal, îmi doresc să fie un răspuns pozitiv, pentru că eu ştiu foarte bine că am fost foarte bună în arenele sportive. M-am mai liniştit un pic.

Da, am mers şi la psiholog şi m-a ajutat foarte mult. Mi-a spus să mă adun şi că totul va merge înainte, că aşteptăm răspunsul. Îmi dădea numai vorbe pozitive.

Încerc să mă adun şi să lupt cât mai mult. Doamne ajută, să fiu sănătoasă şi să meargă totul foarte bine. Mă bucur foarte mult că familia îmi este aproape. Mă bucur că o am pe mama.

Am trecut amândouă prin aceleaşi emoţii. Acum am încercat să ne revenim în vacanţă. Familia ne-a fost aproape. Am trecut peste toate. Acum sunt bine. Am fost în pauză şi piciorul şi-a revenit, dar am luptat din greu”, a declarat Sabrina Voinea, potrivit orangesport.ro.

