Suspendare pe viață, după ce a lovit-o și a tras-o de păr pe nepoata Simonei Halep

Autor: Teodor Serban
Duminica, 24 August 2025, ora 10:54
105 citiri
Suspendare pe viață, după ce a lovit-o și a tras-o de păr pe nepoata Simonei Halep
Cristina Halep FOTO Facebook FR Gimnastica ritmica

Antrenoarea Maria Gîrba a fost suspendată pe viață din gimnastică, după ce au apărut dovezi privind agresarea sportivelor, printre care și nepoata Simonei Halep, Cristina.

Conform Golazo.ro, Maria Gîrba, una dintre cele mai bune antrenoare de gimnastică ritmică ale României a fost suspendată, pe o perioada nedeterminată, de la lotul olimpic, ca urmare a plângerilor făcute de cel puțin șase gimnaste care s-au pregătit cu aceasta.

Astfel, la începutul anului, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) a publicat pe pagina de YouTube acuzațiile adresate Mariei Gîrba. COSR a intervenit pentru a cerceta cazul, iar Comisia de Etică a găsit-o vinovată pe antrenoare.

Una dintre sportivele agresate de Maria Gîrba e chiar Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, în vârstă de 16 ani.

„Au avut multe dovezi împotriva Mariei Gîrba. Filmulețe, mesaje, mărturii. Comisia de Etică a COSR a luat decizia normală. Într-un clip se vede cum Maria Gîrba o lovește și o trage de păr pe nepoata Simonei Halep, Cristina”, precizează sursa citată.

Simona Halep, detronată. A căzut de pe podium, în cel mai important clasament din tenisul mondial
Simona Halep, detronată. A căzut de pe podium, în cel mai important clasament din tenisul mondial
Simona Halep a căzut pe locul 4 în topul jucătoarelor cu cele mai mari încasări din tenisul mondial. Ea a ocupat mult timp locul trei, fiind depășită doar de surorile Williams. Halep a...
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei: ”Doresc prietenilor noștri noi puteri și o speranță neclintită” VIDEO
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei: ”Doresc prietenilor noștri noi puteri și o speranță neclintită” VIDEO
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică, 24 august, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, reafirmând sprijinul României pentru poporul ucrainean în fața agresiunii ruse....
#gimnastica, #antrenoare, #suspendare, #viata, #nepoata, #Simona Halep , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandari la Cleveland, in timpul ceremoniei Soranei Cirstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvant
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sorana Cirstea, printre cele mai bogate femei din Romania! Suma totala castigata doar din tenis e uriasa

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Suspendare pe viață, după ce a lovit-o și a tras-o de păr pe nepoata Simonei Halep
  2. Alex Chipciu, o nouă lecție de viață: ”Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua...”
  3. Surpriză de proporții în prima etapă din Serie A. O nou-promovată a dat lovitura
  4. Sorana Cîrstea a explicat minunea din SUA: ”Aveam zero așteptări”. Românii s-au dezlănțuit în tribune
  5. ”Barbie” din echitație e salvatoarea de animale. Are acasă o mini-grădină zoologică
  6. Dinamo urcă pe loc de playoff. Cum s-a terminat derby-ul cu U Cluj
  7. Victorie uriașă pentru Sorana Cîrstea! A câștigat turneul american după o finală de vis
  8. Mircea Rednic, demolat! Scor neiertător, pe teren propriu
  9. Stanciu a debutat în Serie A. Cum s-a descurcat
  10. Dennis Man, titular la PSV în Eredivisie. Cum s-a descurcat la debut