Suspendare pe viață, după ce a lovit-o și a tras-o de păr pe nepoata Simonei Halep

Antrenoarea Maria Gîrba a fost suspendată pe viață din gimnastică, după ce au apărut dovezi privind agresarea sportivelor, printre care și nepoata Simonei Halep, Cristina.

Conform Golazo.ro, Maria Gîrba, una dintre cele mai bune antrenoare de gimnastică ritmică ale României a fost suspendată, pe o perioada nedeterminată, de la lotul olimpic, ca urmare a plângerilor făcute de cel puțin șase gimnaste care s-au pregătit cu aceasta.

Astfel, la începutul anului, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) a publicat pe pagina de YouTube acuzațiile adresate Mariei Gîrba. COSR a intervenit pentru a cerceta cazul, iar Comisia de Etică a găsit-o vinovată pe antrenoare.

Una dintre sportivele agresate de Maria Gîrba e chiar Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, în vârstă de 16 ani.

„Au avut multe dovezi împotriva Mariei Gîrba. Filmulețe, mesaje, mărturii. Comisia de Etică a COSR a luat decizia normală. Într-un clip se vede cum Maria Gîrba o lovește și o trage de păr pe nepoata Simonei Halep, Cristina”, precizează sursa citată.

