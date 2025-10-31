Gina Chirilă, adevărul despre despărțirea de Bogdan Vlădău. Modelul a transmis un mesaj emoționant

Gina Chirilă a transmis recent un mesaj cu puternic impact emoțional, care pare să reflecte perioada dificilă prin care a trecut după divorțul de Bogdan Vlădău.

După o lungă perioadă în care a ales discreția, modelul a publicat un text ce vorbește despre pierdere, redresare și forță interioară.

„Ea a fost spartă în bucăți invizibile, fortată să se îndoiască de propria intuiție, făcută să creadă că iubirea înseamnă durere și confuzie. Dar când s-a ridicat, a renăscut din propria cenușă, mai lucidă, mai conștientă, mai greu de păcălit. Nu mai caută validarea în ochii nimănui, pentru că a învățat că aceia care o priveau intens o vedeau doar ca pe o oglindă în care își proiectau golurile. A învățat să stea singură fără să se simtă singură. A învățat că liniștea nu e plictiseală, ci vindecare. A învățat că iubirea adevărată nu vine cu manipulare, frică sau jocuri de putere.”, a transmis ea pe rețelele sociale, potrivit Spynews.

Nu este prima dată când modelul abordează astfel de teme. În alte postări recente, ea a vorbit despre echilibru, independență și respect de sine: „Femeile puternice nu sunt greu de iubit, ci greu de manipulat”, scria Gina într-o altă ocazie.

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au format un cuplu timp de peste un deceniu. În urmă cu un an, ea a confirmat oficial separarea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care cerea respect pentru viața lor privată.

„Am avut o poveste de iubire frumoasă, din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă. Așadar, eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm. Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă, așadar vă rugăm să respectați acest lucru. Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelui copilului nostru.”

