Cum s-a terminat scandalul cu fosta gimnastă Gina Gogean: ”Nu mi-am închipuit că voi ajunge să trăiesc umilința”

CSM Deva va înfiinţa o secţie de gimnastică artistică al cărei coordonator va fi fosta campioană europeană şi mondială Gina Gogean, a anunţat, joi, ministrul Sportului, Eduard Novak, în urma discuţiilor cu primarul municipiului Deva, Florin Oancea, şi cu fosta gimnastă.

''În cadrul CSM Deva se va înfiinţa o secţie de gimnastică, al cărei coordonator va fi Gina Gogean, o mare valoare a gimnasticii noastre, care va transmite în continuare din experienţa şi pregătirea sa noilor generaţii de sportivi. Sportul românesc nu trebuie să îşi piardă campionii'', a transmis Novak pe Facebook.

''Sportul trebuie să unească, iar eu, ca ministru, am căutat mereu să mediez situaţiile tensionate pe care performanţa şi presiunea pe care aceasta o generează le declanşează uneori. Întâlnirea de astăzi cu doamna Gina Gogean şi cu primarul municipiului Deva, domnul Florin Oancea, a avut rolul de a clarifica o astfel de situaţie şi a avut câteva concluzii importante. Una dintre ele este că nimeni nu-i poate lua centrului de pregătire de la Deva statutul şi rolul în istoria gimnasticii româneşti. Deva este şi va rămâne o emblemă a sportului, iar faptul că autorităţile locale manifestă deschidere pentru acest domeniu şi dezvoltarea lui, că există preocupare pentru realizarea de investiţii, iar profesioniştii sunt susţinuţi, reprezintă garanţii suplimentare'', se mai arată în mesajul publicat în reţeaua de socializare.

Ads

Multipla campioană europeană şi mondială Gina Gogean şi-a anunţat demisia din funcţia de antrenor al lotului naţional feminin de gimnastică artistică, vineri, prin intermediul unei scrisori deschise.

''Nu mi-am închipuit niciodată, după ani de zile petrecuţi în sala de gimnastică, ca sportivă medaliată pentru România şi ca antrenor de club şi lot naţional, că eu, Gina Gogean, voi ajunge să trăiesc umilinţa pe care o suport de câteva luni. Niciodată nu mi-am închipuit că gimnastica românească va fi zguduită din interior de atâta ură şi dezbinată de persoane care au manifestat lipsă de respect faţă de sportul nostru şi faţă de cei care au contribuit la selecţia şi perfecţionarea actualelor gimnaste în lot. Vreau să citiţi aceste rânduri şi să înţelegeţi că eu nu sunt şi nu voi fi o victimă, eu pot umbla cu capul sus. Gimnastica românească însă are deja de suferit'', a afirmat Gina Gogean.

''Ceea ce se întâmplă acum la lot contravine unor principii pe care le consider definitorii pentru succesul în sport, în gimnastică. Persoane din structura de conducere a gimnasticii româneşti au încercat prin mijloace incorecte să denigreze tot ce are legătură cu cei care au lucrat la acest lot până în decembrie 2022 manipulând părinţii cu scopul de a denigra şi elimina persoanele care nu sunt servile în procesul de pregătire. Cu aceste gimnaste din lot, împreună cu toţi colegii din colectivul tehnic, am câştigat 16 medalii la Campionatele Europene de la Mersin 2020, Munchen 2022 şi la Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2022, precum şi 10 medalii la Cupele Mondiale din ultimii doi ani'', a subliniat Gogean.