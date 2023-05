Ce soluție a găsit ministrul Sportului, după ce Gina Gogean a declarat că se simte umilită

Ministrul Sportului, Eduard Novak, s-a întâlnit, joi, cu Gina Gogea, fostă gimnastă, în prezent antrenoare, dar şi cu primarul oraşului Deva, Florin Oancea. Novak a precizat că la CSM Deva se va înfiinţa o secţie de gimnastică, al cărei coordonator va fi Gina Gogean.

Întâlnirea a avut loc după ce Gina Gogean a demisionat de la lotul naţional de gimnastică, iar Florin Oancea, a cerut, într-o scrisoare deschisă adrerată Federaţiei Române de Gimnastică şi ministrului Sportului Eduard Novak, să se implice în scandalul izbucnit la lotul naţional de senioare în gimnastică.

Oancea a cerut ca fosta mare campioană, acum antrenor, să revină urgent în sala de sport de la Deva.

"Sportul trebuie să unească, iar eu, ca ministru, am căutat mereu să mediez situaţiile tensionate pe care performanţa şi presiunea pe care aceasta o generează le declanşează uneori. Întâlnirea de astăzi cu doamna Gina Gogean şi cu primarul municipiului Deva, domnul Florin Oancea, a avut rolul de a clarifica o astfel de situaţie şi a avut câteva concluzii importante. Una dintre ele este că nimeni nu-i poate lua centrului de pregătire de la Deva statutul şi rolul în istoria gimnasticii româneşti.

Deva este şi va rămâne o emblemă a sportului, iar faptul că autorităţile locale manifestă deschidere pentru acest domeniu şi dezvoltarea lui, că există preocupare pentru realizarea de investiţii, iar profesioniştii sunt susţinuţi, reprezintă garanţii suplimentare. O veste bună vine şi din faptul că situaţia tensionată a ultimelor zile are o finalitate pozitivă. În cadrul CSM Deva se va înfiinţa o secţie de gimnastică, al cărui coordonator va fi Gina Gogean, o mare valoare a gimnasticii noastre, care va transmite în continuare din experienţa şi pregătirea sa noilor generaţii de sportivi. Sportul românesc nu trebuie să îşi piardă campionii", a scris Novak.

Gina Gogean, campioană europeană și mondială pentru România, şi-a anunţat pe 29 aprilie demisia din funcţia de antrenor al lotului naţional feminin de gimnastică artistică, vineri, prin intermediul unei scrisori deschise, în care spune că a trăit umilințe de neimaginat.

"Nu mi-am închipuit niciodată, după ani de zile petrecuţi în sala de gimnastică, ca sportivă medaliată pentru România şi ca antrenor de club şi lot naţional, că eu, Gina Gogean, voi ajunge să trăiesc umilinţa pe care o suport de câteva luni.

Niciodată nu mi-am închipuit că gimnastica românească va fi zguduită din interior de atâta ură şi dezbinată de persoane care au manifestat lipsă de respect faţă de sportul nostru şi faţă de cei care au contribuit la selecţia şi perfecţionarea actualelor gimnaste în lot.

Vreau să citiţi aceste rânduri şi să înţelegeţi că eu nu sunt şi nu voi fi o victimă, eu pot umbla cu capul sus. Gimnastica românească însă are deja de suferit", a scris Gina Gogean.

Persoane din structura de conducere a gimnasticii româneşti au încercat prin mijloace incorecte să denigreze tot ce are legătură cu cei care au lucrat la acest lot până în decembrie 2022, manipulând părinţii cu scopul de a denigra şi elimina persoanele care nu sunt servile în procesul de pregătire.

Cu aceste gimnaste din lot, împreună cu toţi colegii din colectivul tehnic, am câştigat 16 medalii la Campionatele Europene de la Mersin 2020, Munchen 2022 şi la Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2022, precum şi 10 medalii la Cupele Mondiale din ultimii doi ani'', a subliniat Gogean, care a acuzat că de la începutul acestui an situaţia la lot s-a schimbat radical.

Am fost izolată şi mi s-a oprit orice formă de implicare în pregătire

"Din ianuarie 2023, la lot s-a instaurat un alt program de pregătire. Fără a se consulta sau măcar a discuta programul acesta cu cei pe care Federaţia îi consideră coordonatorii lui, ba mai mult, fără a ţine cont de tot ceea ce am construit noi, colectivul tehnic până la momentul lunii decembrie 2022.

Am fost izolată şi mi s-a oprit orice formă de implicare în pregătire. Acest lucru a dus la dezorientarea copiilor şi, mai grav, la manipularea părinţilor. Eu am fost repartizată să mă ocup în cadrul lotului doar de pregătirea sportivelor la bârnă (şi numai la bârnă) fără a avea dreptul de a mă implica la celelalte aparate.

Nu am avut posibilitatea să-mi expun punctul de vedere în ceea ce priveşte pregătirea tehnică, cunoscând foarte bine aceste sportive. În ultima perioadă am fost permanent jignită profesional de către multe persoane din gimnastică.

Mi s-a spus că exerciţiile mele metodice sau de pregătire fizică nu sunt eficiente, deşi toate aceste exerciţii au fost făcute şi de către alte generaţii de campioane şi le fac şi alţi sportivi din ţări cu rezultate la ora actuală în gimnastică (Statele Unite, Japonia, China, Marea Britanie, etc)

'În permanenţă am fost acuzată că sabotez din interior activitatea pentru că mă consult cu cei doi coordonatori care au iniţiat şi finanţat acest proiect 'Tară, ţară, vrem campioane!', persoane care ne-au susţinut încă de la începutul proiectului.

Considerăm că relaţionarea cu cei doi mari antrenori, d-na Bitang şi dl Bellu, nu poate fi decât benefică gimnasticii româneşti. Eu sunt implicată în acest proiect de 8 ani de zile, de 5-6 ani lucrez cu aceşti copii şi am contribuit la pregătirea lor şi la rezultatele obţinute. (...)

Deşi am atras atenţia şi am vorbit respectuos, în ultimele luni am fost supusă unui tir de denigrare incalificabil. Am tăcut şi nu am amplificat această stare dorind să depăşim Campionatele Europene din Antalya.

Antrenorul/Profesorul Gina Gogean nu a crezut că la o competiţie internaţională de anvergură şi obiectiv, respectiv Campionatele Europene Antalya 2023, poate trăi o asemenea umilinţă şi accepta o asemenea atmosferă. Tot ceea ce s-a petrecut acolo nu face altceva decât să arate că sunt executaţi şi eliminaţi toţi cei care nu se încadrează în noua viziunea a celor care conduc pregătirea'', a mai spus Gina Gogean.