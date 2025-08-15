Gina Pistol, confesiuni despre lupta emoțională de a deveni mamă: „Mi-au zis medicii ca nu am nicio șansă să fac copii”

Gina Pistol a făcut pentru prima dată declarații foarte emoționante despre drumul ei dificil către maternitate. De la rugăciuni în mănăstire până la miracolul care a adus-o pe lume pe micuța Josephine, experiența prezentatoarei este impresionantă.

Vedeta, în vârstă de 41 de ani, a povestit despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa, când medicii i-au spus că nu va putea avea copii. Chiar dacă avea o carieră de succes, călătorea și își construise casa visurilor, în adâncul sufletului său se afla o mare durere.

Gina Pistol s-a rugat pentru a rămâne însărcinată

În acele momente de disperare, Gina Pistol a mers la Mănăstirea Sfântul Iosif cel Nou, din apropiere de Timișoara, unde și-a pus toată speranța în rugăciune. Transformând acest ritual într-un obicei zilnic, ea și-a dorit cu ardoare să devină mamă. La scurt timp, miracolul s-a întâmplat.

„Țin minte că îmi spuneau prietenele: 'Ești însărcinată'. Și eu le ziceam: 'Terminați cu asta că nu sunt însărcinată'. Mi-am luat un test de sarcină, l-am făcut, nu ieșise. Știam că nu am nicio șansă, nu am făcut niciun tratament, n-am luat nici măcar suplimente. De fapt, eram însărcinată. Am făcut alt test și a ieșit pozitiv, am crezut că nu am făcut ceva cum trebuie. Ieșise a doua linie ștearsă așa puțin. Am zis să mai fac un test și mă uitam la el și mi se părea că visez. E o minune, de asta spun că nu mai îndrăznesc să îl cer pe al doilea. Am un copil sănătos, ce pot să ceri mai mult de atât?”, a povestit Gina Pistol pentru cancan.ro.

Prezentatoarea TV subliniază că rugăciunea a fost un element esențial în perioada sarcinii. „Și eu, în prima lună de sarcină, în primul trimestru de sarcină, am și avut probleme. Am stat la pat și mă rugam în fiecare zi, toată sarcina m-am rugat în fiecare zi. Aveam ritualul meu de rugăciuni. Și țin minte că m-a dus prietena mea (care a devenit nașa fiicei mele) în Timișoara la Sfântul Iosif cel Nou dintr-o localitate de lângă Timișoara, la Mănăstirea. Și m-am rugat Sfântului Iosif și la Dumnezeu că, dacă ei consideră că o să fiu un părinte bun, să-mi dea copii, mai mult nu cer. Doar dacă consideră ei că aș fi un părinte bun.”

Deși medicii nu i-au dat inițial șanse să aibă copii, Gina Pistol a avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viața ei: „Am rămas însărcinată după ce mi-am făcut analizele și mi-au zis medicii că nu am nicio șansă să fac copii. Și când am fost la prietena mea la Timișoara, și a zis: hai să mergi să te rogi… și am fost la biserica de care ți-am spus. Și pe urmă eram însărcinată în primul trimestru, dar umblam cu tricouri foarte largi că nu știam cum… și m-am dus să-i mulțumesc Sfântului la mormântul lui acolo (Mănăstirea Partoș). Și a venit o măicuță la mine și mi-a zis, în timp ce stăteam singură în liniște să mulțumesc pentru minune: Rugați-vă la Sfântul că e pentru femeile care nu pot face copii și rugați-vă că este foarte generos Sfântul. Mi-au dat lacrimile, că eram deja însărcinată. Și pe urmă, într-un alt an, când o aveam deja pe Josephine, în timp ce stăteam la slujbă, în timp ce preotul vorbea de Sfântul Iosif, mi-am dat seama că, de fapt, Josephine vine de la Iosif. Vezi că nimic nu-i întâmplător în viața asta!”

Vedeta mărturisește că vestea sarcinii a fost un dar divin, iar gestul lui Smiley, care i-a oferit Brâul Maicii Domnului adus de la Muntele Athos, a avut un rol emoționant în experiența ei spirituală. „Îmi dăduse Andrei brâul Maicii Domnului și l-am ținut la mine, adus de la Muntele Sfânt Athos. Și am o fată care mi-a scris și i-am zis ce rugăciuni am spus, că am primit de la soțul meu brâul, i-am zis că am fost și acolo la mănăstire și femeia acum are și ea un copil. Mi-a spus că-mi mulțumește frumos. Dacă noi credem că nu este cineva mai presus decât noi, ne înșelăm amarnic!”

