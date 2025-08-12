Gina Pistol, declarații surprinzătoare despre Delia și INNA: „Dar de ce stau eu în parcare și fac vloguri despre femei?!”

Gina Pistol a făcut recent o declarație neașteptată pe rețelele sociale, în care a vorbit deschis despre Inna, Delia și Alina Ceușan, surprinzând astfel pe toată lumea. Soția lui Smiley nu s-a ferit să-și exprime sincer gândurile față de cele trei artiste, într-un mod cât se poate de direct.

Într-un videoclip postat pe Instastory, Gina a comentat fără menajamente despre aparițiile și stilul lor.

„Între timp am intrat la noutăți aici pe Instagram și mi-a apărut ultima postare a Innei. Mă gândeam să mai iau o gură de apă și mai intru să mai bag un antrenament. Am văzut-o pe Inna cum arată, mă duc să mai bag un antrenament. Și că tot vorbim despre femei mișto, că nu pot să vorbesc despre bărbați mișto, sunt femeie măritată, singurul bărbat mișto este soțul meu, nu mai există altul, deși eu aș vrea să fiu mai slabă, îmi plac fetele slabe băț, că parcă toate hainele le stau bine, îmi place foarte mult cum arată Delia. E femeie așa cărnoasă, mie îmi place mult de tot cum arată și Delia, că și Ceușan arată bine. Bă, dar de ce stau eu în parcare și fac vloguri despre femei?!”, a mărturisit vedeta.

Gina Pistol și Smiley sunt împreună de opt ani, căsătoriți și părinți ai unei fetițe pe nume Josephine, care le-a adus multă fericire și schimbări în viață. Într-un interviu recent, Gina a vorbit despre relația lor, subliniind cât de mult se sprijină reciproc.

„Noi ne susținem mereu unul pe celălalt, în bune și în rele. Când Andrei are o zi mai grea sau o dezamăgire, eu încerc să-l susțin, să-i ofer un umăr pe care să se sprijine și să-l ajut să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Uneori, o îmbrățișare sau o vorbă simplă fac minuni. Și el face la fel pentru mine. Ne ascultăm, ne înțelegem și încercăm să fim răbdători. Știm că nu totul merge mereu perfect, dar ceea ce contează e că suntem echipa care trece împreună peste orice. Cred că asta e cheia: să fii acolo, să asculți și să nu judeci. Pentru că, uneori, doar să simți că nu ești singur face toată diferența”, a declarat Gina pentru revista VIVA!

