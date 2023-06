Motivul pentru care Gina Pistol nu și-a dat nici până acum Bacalaureatul. Ce meserie are ea la bază

Gina Pistol este una dintre vedetele de televiziune din România care a avut o copilărie și o adolescență grea.

Actuala soție a lui Smiley provine din Roșiorii de Vede, județul Teleorman. Întrucât părinții ei au divorțat când ea avea trei ani, Gina a fost crescută de una dintre bunici, dar a fost nevoită să se angajeze la 17 ani. Conform cancan.ro, ea a absolvit Școala de Arte și Meserii, însă din cauza jobului nu a mai apucat să susțină examenul de Bacalaureat.

„Eu sunt de meserie optician. Veneai la mine cu rețeta și eu tăiam lentila, șlefuiam, dar nu mai este acum… Stai pe un scaun, îți pun un aparat și scot ochelarii. Voiam să devin bijutier. M-am angajat că operator xerox. Am muncit de la 17 ani. Apoi am lucrat și la un magazin de articole sportive. Fiind la o agenție, luau hostesse. M-am angajat la un magazin, de câte ori am spălat vitrinele și am dat cu mopul… Un prieten mi-a zis că e casting la Playboy.

Eu eram cu părul prins, eram un copil. Eram frumușică, da. La casting, singurul care m-a simpatizat a fost Boerescu, Florin Călinescu nu m-a plăcut deloc, nu știu de ce. Cred că a contat mult și felul meu de a fi”, a povestit Gina Pistol în podcastul „Fain&Simplu”, al lui Mihai Morar.

