Gina Pistol a decis să se retragă din televiziune și a dezvăluit motivele care au stat la baza acestei decizi radicale.

Soția lui Smiley ajunsese aproape de epuizarea totală și nu mai simțea nicio plăcere, eforturile fiind net superioare plăcerilor oferite de meserie.

"Am simţit că trebuie să iau o pauză. Fiecare celulă din corpul meu strigă cu disperare opreşte-te! Eu nu mai eram bine cu mine. Mă duceam în drum spre platou şi plângeam tot drumul. Nu ştiam de ce plâng. Sufletul meu nu mai era în corpul meu. (...) Încă mă lupt cu depresia. Cumva, este într-un sertăraş acolo şi mai scoate capul când sunt slăbită. Face parte din mine. Trebuie să o accept şi să învăţ să trăiesc cu ea. E pe acolo pe undeva.

Da (n.r. a avut anxietate). Am avut și atacuri de panică. Nu știam ce sunt alea, dar le-am avut. Le-am avut și le fac pe fond de oboseală. Eu reacționez atunci când foarte mulți oameni vin despre mine și îmi spun foarte multe lucruri. Nu pot să fac față dacă sunt foarte mulți factori din ăștia perturbatori externi, dau cu mine de pământ.

"E foarte greu să nu îți poți trăi emoțiile atunci când le simți"

În anii în care am prezentat cele două proiecte, care de altfel au fost perioade extraordinare din viața mea, eu, cam 4-5 luni din an, nu îmi aparțineam. Că eram supărată, că eram nervoasă, că mă dureau ovarele, că eram supărată cu al meu, că aveam o suferință, eu, atunci când intram în platou, trebuia să fiu perfectă. Nu mi-am dat seama ce înseamnă asta, dar acum fac terapie.

E foarte greu să nu îți poți trăi emoțiile atunci când le simți. (...) Toate stările pe care nu mi-am permis să le trăiesc, la momentele respective, acum încep să le îmbrățișez pe toate. Am muncit al naibii de mult pentru tot ce am. Nu ne pică din cer. Au fost multe zile de sărbătoare sau duminici când trebuia să prezint ceva. Am dat timp din viața mea, pe care nu mi-l dă nimeni înapoi", a mărturisit Gina Pistol, la podcastul lui Damian Drăghici.

