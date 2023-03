Gina Pistol, în lacrimi din cauza fetiței sale de 2 ani: ”Plâng pentru că am făcut o greșeală, pe care o regret amarnic”

Vedeta de televiziune Gina Pistol (42 de ani) a făcut o greșeală în social media care a determinat-o pe iubita lui Smiley să plângă.

Spre surprinderea fanilor, Gina Pistol a postat la un moment dat o fotografie cu fetița sa de doi ani, Josephine, ținută pe umeri de Smiley, în care chipul micuței se vede clar, lucru pe care nu îl mai făcuse niciodată.

Ulterior, Gina a realizat ce a făcut și a șters această fotografie, care a fost preluată însă în presă și în mediul virtual.

Printr-o altă postare, cu ajutorul unui material video, vedeta și-a exprimat în lacrimi dezamăgirea pentru cele întâmplate.

”Plâng pentru că am făcut o greșeală, pe care o regret amarnic. Îi rog pe cei din presă să îi blureze chipul fetiței mele.

Am postat acea poză din greșeală și preț de câteva minute a fost pe Instagram. Apoi am șters-o, când am realizat că este postată și poza aceea.

Rugămintea mea este să îi blurați chipul copilului, pentru că încă nu consider că este pregătită să apară pe platformele online și în publicații“, a spus prezentatoarea show-ului „Chefi la cuțite“.

