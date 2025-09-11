Gina Pistol, imagine nud pe plajă. Ce decizie a luat vedeta în urma apariției: „Oamenii sunt pudici. Așa că...”

Competiția „Masterchef” devine din ce în ce mai intensă. Show-ul e prezentat de Gina Pistol. FOTO: PRO TV

Gina Pistol a reușit să-i uimească pe fanii săi cu o postare îndrăzneață pe Instagram, la scurt timp după ce a pierdut opt kilograme. Prezentatoarea emisiunii MasterChef de la Pro TV a ales să celebreze transformarea fizică cu o fotografie nud, realizată pe plajă, care a stârnit rapid reacții diverse.

Imaginea a adunat mii de aprecieri și comentarii, fanii lăudând curajul și frumusețea vedetei. Gina a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie alb-negru, în care este văzută din spate. Prezentatoarea TV este așezată pe nisip, fiind vizibil faptul că nu poartă deloc haine.

„Wow!! Ești dovada că frumusețea poate fi uimitoare și naturală, chiar și când ești mămică!”, a scris un internaut. Un altul a glumit: „Ți-a furat Smiley costumul de baie?”. Iar alt comentariu, la fel de apreciativ, a venit cu: „Superbă! Și celor care nu le convine, să dea scroll!”, la care Gina a răspuns simplu: „Asta zic și eu”.

Desigur, nu au lipsit nici criticile. Unele persoane au considerat fotografia prea îndrăzneață pentru o mamă și o figură publică.

„Doamne feri, se strică de cap femeile astea de tot”, a comentat cineva, iar Gina a replicat cu naturalețe: „ieczact!”.

Ulterior, după ce a postat fotografia pe Instagram, aceasta a făcut și o glumă la adresa reacțiilor. Susținând că oamenii sunt puțin prea pudici pentru a aprecia cu adevărat fotografia, prezentatoarea TV a refăcut aceeași imagine, însă de data aceasta fiind îmbrăcată cu o cămașă în carouri.

„În urma comentariilor de la postarea anterioară, am realizat că oamenii sunt pudici. Așa că mi-am pus cămașa pe mine. Acum sunteți mulțumiți?”, a scris Gina Pistol.

Cum a slăbit Gina Pistol 8 kilograme

Postarea recentă a Ginei reflectă încrederea și echilibrul pe care ea le-a dobândit în ultimele luni, în timp ce se bucură de o formă fizică excelentă. Într-un interviu pentru Click!, vedeta a explicat și cum a reușit să slăbească cele opt kilograme:

„Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”

Procesul de transformare nu s-a încheiat aici. Gina și-a completat dieta cu antrenamente regulate și un regim echilibrat: „M-am apucat de sală și încerc să ajung de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe zi, la micul-dejun iau iaurt cu fructe de pădure, iar seara o salată sau un măr. Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, se vede diferența!”.

