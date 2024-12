Gina Pistol i-a „suflat” postul Alinei Ceușan la „Vocea României”. Reacția neaștetată a influencerei

Gina Pistol a intrat destul de serios în producțiile de la PRO TV, unde soțul ei, Smiley, este jurat de ani buni la două dintre cele mai tari show-uri de talente. după ce a plecat din Antenă pentru că nu mai avea timp să se ocupe de fiica ei, Josephine, iată că lucrurile s-au așezat acasă pentru vedeta TV, iar după ce a acceptat să prezinte „MasterChef”, acum a fost inclusă și în show-ul „Vocea României”, devenind colegă cu Smiley, după ce i-a luat locul Alinei Ceușan.

Gina Pistol a înlocuit-o pe Alina Ceușan la „Vocea României”

Alina Ceușan, fosta prezentatoare a emisiunii „Love Island” de la PRO TV, a fost ajutorul lui Pavel Bartoș în ceea ce privește concurenții, astfel că rolul ei era să ia pulsul concurenților și să stea de vorbă cu ei în timpul live-urilor, în backstage.

În 2023, Alina Ceușan era cea care oferea cele mai intense momente trăite de concurenți la „Vocea României” în culise, însă locul ei acum a fost luat de Gina Pistol, care s-a declarat o admiratoare a show-ului, pe care îl urmărește de foarte mult timp, chiar dinainte de relația cu Smiley, care e unul dintre jurați.

„Sunt fan Vocea României! O urmăresc entuziasmată încă de la primul sezon. Am urmărit Vocea României, de pe canapeaua de acasă, din platou, alături de ceilalți oameni din public și mi-a plăcut de fiecare dată. Aseară am avut ocazia să trăiesc emoțiile (și am avut multe emoții) și mai intens alături de jurați și de toți acești tineri minunați și talentați care concurează în acest sezon. A fost epic!”, a transmis pe rețelele de socializare Gina Pistol.

La postarea de mai jos, Alina Ceușan i-a făcut un compliment Ginei Pistol, după ce a enunțat prin ce emoții a trăit la „Vocea României”. Deși acum sunt considerate rivale, în realitate, cele două sunt prietene, așa cum se întâmplă și în cazul Irinei Fodor, care a înlocuit-o pe Gina în show-urile din Antenă.

Show-ul „Vocea României” dă tonul la muzică

„Vocea României 2024” a ajuns la sezonul 12, oferind un spectacol impresionant și numeroase momente emoționante. Competiția a progresat prin etapele tradiționale de audiții pe nevăzute, dueluri și knockout-uri, ajungând acum în fazele live.

Antrenorii acestui sezon sunt Irina Rimes, Smiley, Tudor Chirilă, Theo Rose și Horia Brenciu. Fiecare și-a format echipele cu talente remarcabile, iar concurenții rămași luptă pentru un loc în semifinale și, în final, pentru marele premiu.

Printre cei care au atras atenția în primele live-uri se numără Colin Doljescu, Bogdan Medvedi și Raluca Moldoveanu, ale căror interpretări au emoționat atât publicul, cât și antrenorii. De exemplu, Colin Doljescu a fost apreciat pentru sensibilitatea sa, iar interpretarea sa a făcut-o pe Theo Rose să plângă de emoție de nenumărate ori. Bogdan Medvedi și-a prezentat talentul cu o interpretare magistrală, iar Raluca Moldoveanu a fost lăudată ca fiind poate cel mai mare talent cunoscut de antrenori.

Opt concurenți au fost aleși de public pentru a merge mai departe în semifinale, bazându-se pe performanțele lor din primul live. Aceștia vor continua să concureze sub îndrumarea antrenorilor lor, care le oferă sfaturi esențiale pentru a-și maximiza potențialul pe scenă.

Sezonul continuă cu așteptări mari de la toți concurenții, iar publicul își va putea vota favoriții în continuare, având un cuvânt decisiv în desemnarea câștigătorului acestui sezon al „Vocea României"​.

