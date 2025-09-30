Cât a plătit Gina Pistol pentru aproape două ore de parcare în București: „Eu încă plâng după bani”

Gina Pistol a trecut printr-o experiență neașteptată într-o parcare din București, unde a fost surprinsă de costul exagerat al staționării. Vedeta a povestit întâmplarea pe Instagram, atrăgând atenția asupra faptului că tariful nu era afișat și ironizând ulterior situația.

Într-o zi obișnuită de luni, prezentatoarea emisiunii MasterChef a aflat că trebuie să plătească 105 lei pentru o oră și jumătate de parcare, o sumă mult mai mare decât se aștepta.

„Am parcat aici, unde sunt niște sume… Cât credeți voi că am plătit pentru o oră jumătate? Ia uitați, cât am plătit (n.r. – 105 ron)! Cum să plătesc un milion, pe o oră jumătate? Dar băieții nu au trecut acolo, unde era parcare cu plată, 60 lei/oră, nu au trecut… Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii. Așa mă simt acum. Și nu sunt chitroasă, sunt un om bleg, se pare… Domnul de la casierie era săracul tăbăcit, se vede că nu eram singurul client nemulțumit. Era trecut prin viață, prin greu…”, a povestit Gina Pistol, comparând mai apoi prețul cu cel al unei alte parcări din Capitală: „Uite, aici, parcare normală. 5 lei/oră, 50 lei/zi…”.

Tariful neașteptat și lipsa afișării acestuia au transformat momentul într-o surpriză neplăcută, dar vedeta a ales să privească situația cu umor. Ulterior, a revenit pe rețelele sociale și a ironizat întreaga experiență:

„Eu încă plâng după bani, sinceră să fiu. Stăteam acum și mă gândeam…. Ce restaurant scump dacă vrei să impresionezi pe cineva, ce cafenea scumpă… Te duci acolo, stai în parcare, mănânci ceva, dar stai o jumătate de zi ca să îi arăți cât de tare ești și cât de mult înseamnă pentru tine persoana respectivă… Am venit să spăl și mașina, pot să mă retrag liniștită, am cheltuit niște bani. Mai bine stau în casă, banii îi strâng și îmi iau pantofi la final de lună, o bluziță”, a concluzionat ea.

