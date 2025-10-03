Gina Pistol se confruntă cu o problemă de sănătate: „Nu am știut că pot să pățesc așa ceva”

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:24
Competiția „Masterchef” devine din ce în ce mai intensă. Show-ul e prezentat de Gina Pistol. FOTO: PRO TV

Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, și-a alertat fanii pe rețelele sociale după ce a descoperit că se confruntă cu o afecțiune neașteptată: torticolisul, cunoscut și drept „gât înțepenit”. Această problemă medicală a apărut brusc și îi afectează mobilitatea gâtului.

Prezentatoarea de la MasterChef este cunoscută pentru deschiderea ei față de public și nu împărtășește online doar momentele frumoase ale vieții, ci și pe cele mai dificile. De această dată, Gina a povestit cu ce problemă s-a trezit într-o dimineață și a cerut și sfatul urmăritorilor ei.

„Știți acel moment când ai ceva important de făcut și îți apare un coș în vârful nasului sau în frunte sau un herpes la gură sau… ce credeți că mi s-a întâmplat mie? Am torticolis! Ideea este că nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat spre dreapta și îmi este foarte greu să îl îndrept. Am înțeles că ține și vreo trei zile, dacă aveți un leac băbesc… Pe scurt așa, ieri dimineață când m-am trezit, s-a trezit și fiica mea. Stătea așa ca o maimuțică în brațele mele, că avem momentul nostru, am avut așa o rafală de strănuturi – la ultimul s-a întâmplat asta. Am mai avut de două ori în viața mea torticolis. M-am trezit cu gâtul înțepenit, dar dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat. Dar nu am știut că pot să pățesc așa ceva de la un strănut, bine au fost mai multe. Ceva groaznic…”, a povestit vedeta.

Vedeta a dezvăluit și dificultățile întâmpinate în încercarea de a ameliora disconfortul: „Nu știu ce să iau că nu am voie să iau nimic, m-am uns cu toate cremele din lume, m-a masat bărbată-miu, eh…”.

Specialiștii de la SANADOR explică faptul că torticolisul apare în urma contracției involuntare a mușchilor gâtului, limitând capacitatea de rotație a capului. De regulă, este o afecțiune temporară care se ameliorează de la sine în câteva zile.

