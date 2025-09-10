Cum a început relația dintre Gina Pistol și Smiley: „L-am atras în capcană”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 10:44
1205 citiri
Cum a început relația dintre Gina Pistol și Smiley: „L-am atras în capcană”
Gina Pistol l-a sărutat cu patos pe Smiley la „Vocea României”. FOTO: Captură Instagram/Gina Pistol

În pragul lansării celui de-al zecelea sezon MasterChef România, Gina Pistol a vorbit deschis despre viața personală, oferind câteva detalii mai puțin cunoscute din căsnicia cu Smiley. Prezentatoarea de la Pro TV a povestit ce preparat i-a adus puncte în plus în fața soțului ei, dar și cum reușesc să mențină echilibrul în relația lor, care durează de aproape un deceniu. Totodată, Gina a mărturisit ce fel de mamă este și cu cine seamănă fiica lor, Josephine.

La 44 de ani, fosta prezentatoare de la „Chefi la cuțite” se bucură de momentele petrecute în familie, alături de micuța Josephine și de Smiley. Ea a dezvăluit că rețeta prin care și-a cucerit soțul a fost una tradițională, iar amintirea acelei cine rămâne definitorie pentru începutul poveștii lor de dragoste.

„Pe el (l-a cucerit – n.red.) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine (zâmbește)”, a spus Gina Pistol pentru Unica.ro.

Detalii din căsnicia lor

Cei doi formează un cuplu discret de aproape nouă ani. Au devenit părinți în urmă cu patru ani, iar cununia lor civilă a avut loc acum doi ani și jumătate. Întrebată care este cheia unei relații de durată, Gina consideră că nu există o formulă magică, ci mai degrabă dorința ambilor parteneri de a merge împreună prin viață.

„Nu cred că există un secret. Cred că este doar dorința de a merge pe același drum împreună. Căsătoria, ca orice relație, este ca un dans. Când cel de lângă tine face un pas în spate, tu faci un pas spre el și invers. Atunci când eu sunt jos, el este acolo să mă ridice și invers. Știe să mă tempereze, pentru că eu sunt puțin colerică. Știe să mă aducă cu picioarele pe pământ”, a adăugat vedeta.

De asemenea, prezentatoarea a vorbit și despre schimbările pe care le-a adus în viața lor apariția fiicei Josephine.

„Relația evoluează, iubirea într-adevăr se schimbă. Devine mai închegată. Nu mai sunt fluturii aceia din primele șase luni de relație. Dar avem ceva ce nu ai în primele luni de relație. O stabilitate. Ne știm punctele slabe și punctele bune și știm să jonglăm cu ele și să ne sprijinim atunci când trebuie și să formăm un întreg”, a mărturisit Gina Pistol.

Lidia Buble, lovită în plină stradă. Artista a povestit tot ce s-a întâmplat: „Am luat bătaie cu mătura la prima oră”
Lidia Buble, lovită în plină stradă. Artista a povestit tot ce s-a întâmplat: „Am luat bătaie cu mătura la prima oră”
Lidia Buble a trecut printr-un incident șocant chiar în plină stradă! Cântăreața a încercat să ajute o persoană aflată în dificultate, dar, surprinzător, a fost atacată cu o mătură....
Motivul surprinzător pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit: „Nu am avut presiune acasă”
Motivul surprinzător pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit: „Nu am avut presiune acasă”
Dan Bittman și Liliana Ștefan și-au încheiat relația în 2017, după aproape trei decenii petrecute împreună, fără a fi oficial căsătoriți, timp în care au crescut trei băieți....
#Gina Pistol, #Smiley, #stiri vedete , #stiri Smiley
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce a strigat Sosoaca dupa discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reactia eurodeputatilor
a1.ro
Mesaje crestine la Nasterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitari cu urari pentru sarbatoritii zilei de pe 8 septembrie
DigiSport.ro
FRF a luat decizia in privinta lui Mircea Lucescu, a doua zi dupa Cipru - Romania 2-2

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lidia Buble, lovită în plină stradă. Artista a povestit tot ce s-a întâmplat: „Am luat bătaie cu mătura la prima oră”
  2. Distrează-te gratuit pe internet: iată cum!
  3. Cum a început relația dintre Gina Pistol și Smiley: „L-am atras în capcană”
  4. Motivul surprinzător pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit: „Nu am avut presiune acasă”
  5. Border Collie nu este cel mai inteligent câine. Cine l-a detronat în ierarhia inteligenței canine
  6. Horoscop zilnic. Miercuri, 10 septembrie. Zodia care ar trebui să fie atentă la alimentație
  7. Bancul zilei: Ce problemă are un pacient
  8. Ce tip de atașament ai și cum îți influențează alegerile în dragoste
  9. Ce relație este acum între Nicolai Tand și Sorin Brotnei, la un an după victoria de la Asia Express: „Divergențe sau opinii diferite”
  10. Radu Ștefan Bănică vorbește despre piesa sa legată de despărțire. Ce spune despre relația cu Ioana: „Un moment dificil”