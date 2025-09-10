Cum a început relația dintre Gina Pistol și Smiley: „L-am atras în capcană”

În pragul lansării celui de-al zecelea sezon MasterChef România, Gina Pistol a vorbit deschis despre viața personală, oferind câteva detalii mai puțin cunoscute din căsnicia cu Smiley. Prezentatoarea de la Pro TV a povestit ce preparat i-a adus puncte în plus în fața soțului ei, dar și cum reușesc să mențină echilibrul în relația lor, care durează de aproape un deceniu. Totodată, Gina a mărturisit ce fel de mamă este și cu cine seamănă fiica lor, Josephine.

La 44 de ani, fosta prezentatoare de la „Chefi la cuțite” se bucură de momentele petrecute în familie, alături de micuța Josephine și de Smiley. Ea a dezvăluit că rețeta prin care și-a cucerit soțul a fost una tradițională, iar amintirea acelei cine rămâne definitorie pentru începutul poveștii lor de dragoste.

„Pe el (l-a cucerit – n.red.) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine (zâmbește)”, a spus Gina Pistol pentru Unica.ro.

Detalii din căsnicia lor

Cei doi formează un cuplu discret de aproape nouă ani. Au devenit părinți în urmă cu patru ani, iar cununia lor civilă a avut loc acum doi ani și jumătate. Întrebată care este cheia unei relații de durată, Gina consideră că nu există o formulă magică, ci mai degrabă dorința ambilor parteneri de a merge împreună prin viață.

„Nu cred că există un secret. Cred că este doar dorința de a merge pe același drum împreună. Căsătoria, ca orice relație, este ca un dans. Când cel de lângă tine face un pas în spate, tu faci un pas spre el și invers. Atunci când eu sunt jos, el este acolo să mă ridice și invers. Știe să mă tempereze, pentru că eu sunt puțin colerică. Știe să mă aducă cu picioarele pe pământ”, a adăugat vedeta.

De asemenea, prezentatoarea a vorbit și despre schimbările pe care le-a adus în viața lor apariția fiicei Josephine.

„Relația evoluează, iubirea într-adevăr se schimbă. Devine mai închegată. Nu mai sunt fluturii aceia din primele șase luni de relație. Dar avem ceva ce nu ai în primele luni de relație. O stabilitate. Ne știm punctele slabe și punctele bune și știm să jonglăm cu ele și să ne sprijinim atunci când trebuie și să formăm un întreg”, a mărturisit Gina Pistol.

