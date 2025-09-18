Gina Pistol și Smiley își construiesc o casă de la munte: „Să o fac eu cum o simt eu”

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. FOTO: Facebook/Gina Pistol

Gina Pistol și Smiley se pregătesc să înceapă un nou capitol în viața lor, construind o casă la munte, un vis pe care prezentatoarea îl poartă încă din copilărie. Cei doi au achiziționat deja terenul și intenționează să demareze curând lucrările, transformând acest proiect într-un adevărat „cămin de suflet”.

Într-un interviu pentru Click.ro, Gina a vorbit despre entuziasmul pe care îl simte cu privire la noua realizare: „Vreau să ne apucăm de casă, să ne construim o casă. Noi am luat un teren și la munte și vreau să fie proiectul ăsta casa mea de suflet. N-am mai construit niciodată o casă. Să o fac eu cum o simt eu și sunt foarte nerăbdătoare, sunt sigură că o să fie greu. Am avut o vară plină și anumite decizii trebuie să le iau împreună cu Andrei”.

Gina Pistol, despre casa de la munte

De asemenea, prezentatoarea își dorește ca fiica lor, Josephine, să crească într-un mediu apropiat de natură, unde să poată avea parte de liniște și libertate. Gina a explicat într-un alt interviu pentru VIVA! că nu visează la o casă în zona turistică, ci mai degrabă undeva retras.

„Vreau o casă nu într-o zonă turistică, o casă într-o zonă așa mai retrasă, să stau cu bărbatul meu, să o creștem pe fiica noastră, pisici, câini, capre, oi, măgari, cai, ce-o fi pe acolo. Ce fain e la munte! Doamne, ce țară frumoasă avem!”.

Viața de familie și cariera sunt pentru Gina un echilibru pe care încearcă să-l gestioneze cu multă atenție, în ciuda programului încărcat și al responsabilităților multiple.

„Recunosc că nu e ușor deloc să împaci toate aceste roluri și responsabilități, iar uneori simt că mă împart în mai multe părți. Secretul, cred eu, stă în organizare și, mai ales, în acceptarea faptului că nu totul trebuie să fie perfect. Încerc să-mi prioritizez timpul, să fiu prezentă cu adevărat în fiecare moment, fie că sunt la filmări, fie că sunt acasă, cu Josephine. Sprijinul lui Andrei și al familiei este esențial pentru mine. Fără ei, cu siguranță ar fi mult mai greu. Cred că e important să ne iubim pe noi înșine și să ne dăm voie să greșim, să fim mai blânzi cu noi”, a declarat vedeta.

Gina Pistol a vorbit și despre relația sa cu fiica ei și despre modul în care încearcă să fie o mamă echilibrată: „Îmi place să cred că sunt o mamă echilibrată, care încearcă să îmbine iubirea cu limitele sănătoase. Nu sunt nici prea permisivă, dar nici autoritară, încerc să comunic deschis cu Josephine și să-i explic de ce anumite lucruri sunt posibile, iar altele nu. De multe ori, vorbesc cu ea ca și cum ar fi un om mare, iar surpriza mea e că ea înțelege foarte bine. Cred că e important să le vorbim copiilor cu respect și sinceritate, chiar dacă sunt mici, pentru că asta îi ajută să se simtă în siguranță și să înțeleagă mai bine lumea din jur. Știu că nu tot timpul e ușor, mai ales când vor ceva foarte mult, dar încercăm să fim consecvenți și să oferim alternative care să aducă bucurie în alte feluri. Dialogul și răbdarea sunt esențiale pentru noi”.

