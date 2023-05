Smiley și Gina Pistol, prima fotografie publică cu fiica lor FOTO

La doar două luni de când Gina Pistol a plâns în hohote pe internet, după ce a scăpat într-o postare o fotografie cu fiica ei Josephine, ea și Smiley au apărut împreună cu micuța de doi ani.

Aceasta apare în spatele celor doi îndrăgostiți care își vor uni destinele în scurt timp și din punct de vedere legal.

"Trăim într-o lume care știe atât de bine să scoată în evidență extraordinarul, incat Normalul ni se pare plictisitor. Dar eu vreau sa va zic ca cele mai mari bucurii pe care le-am trait in viata asta sunt cele normale pe care le traim aproape toti cel putin o data. dincolo de extraordinarul din vietile noastre pe mine ma implineste, in general, ce te implineste si pe tine: Iubirea, Linistea, Zâmbetul, Jocul, Libertatea si Binele in toate formele sale. de asta cred ca frumusetea sta mai degraba in lucrurile simple si ca a fi Normal e noul Extraordinar. Iar cand realizezi ca frumusetea vietii sta in fiecare moment trait la maximum, atunci cand se intampla, iti dai seama ca Prezentul e mereu Extraordinar. Maine nu e promis pentru nimeni!", a punctat Smiley pe facebook.