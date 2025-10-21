Gina Pistol despre trăsătura sa „problematică”. Ce calitate este un „defect” pentru ea: „Mă încarc eu cu multe”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 18:07
266 citiri
Gina Pistol despre trăsătura sa „problematică”. Ce calitate este un „defect” pentru ea: „Mă încarc eu cu multe”
Competiția „Masterchef” devine din ce în ce mai intensă. Show-ul e prezentat de Gina Pistol. FOTO: PRO TV

Căsătorită cu Smiley din 2023 și prezentatoare a emisiunii MasterChef din primăvara lui 2024, Gina Pistol a vorbit despre valorile după care se ghidează în viață.

Întrebată despre cea mai importantă calitate a sa, vedeta a mărturisit că este un om care nu suportă nedreptatea și acționează deseori ca un adevărat justițiar, indiferent dacă este vorba despre oameni sau animale.

„Fac urât la nedreptate. Sunt omul dreptății. Nu știu dacă vine zodia cu partea asta de justițiar sau e o chestie pe care o am doar eu. Nu suport nedreptatea, nu doar față de mine, față de orice om mai slab sau animal sau orice…”, a explicat Gina Pistol pentru Libertatea.

Prezentatoarea a recunoscut însă că această dorință de a face dreptate poate să nu fie întotdeauna percepută ca o calitate. În anumite situații, implicarea ei o poate pune în dificultate sau o poate încărca emoțional.

„Păi uneori și eu știu că este ca un defect, nu e chiar o calitate. Pentru că mă încarc eu cu multe lucruri și în anumite situații nici n-ar trebui să mă bag, că nu am dreptul să mă bag. Dar tot simt nevoia să fac dreptate acolo unde nu este dreptate”, a mai spus Gina Pistol.

Pe plan profesional, Gina Pistol va aduce surprize în bucătăria MasterChef. Pe 21 octombrie 2025, în cadrul unei ediții speciale, șapte influenceri vor intra în competiție alături de concurenți. Cristina Almășan, Andreea Suciu, Mara Ognean, Eric Icleanu, Andu Guriță Mică, Venger și Augustin Zainea vor putea alege preparatul preferat dintr-un meniu a la carte, pe care concurenții vor trebui să-l gătească.

„Chefii au decis că astăzi nu veți fi singuri. Avem oaspeți, dragilor! Gătiți 45 de minute, a la carte. Testul este însoțit de musafiri, ei vor rămâne lângă voi”, a anunțat Gina Pistol la începutul probei.

Dana Rogoz, momente spectaculoase pe platourile serialului „Groapa”. Actrița a făcut o cascadorie riscantă: „Nu mi-a fost frică deloc”
Dana Rogoz, momente spectaculoase pe platourile serialului „Groapa”. Actrița a făcut o cascadorie riscantă: „Nu mi-a fost frică deloc”
După o pauză de doi ani, serialul „Groapa” revine pe Voyo cu un nou sezon plin de tensiune, secrete și răsturnări de situație. Familia Vlahu este din nou în prim-plan, iar intrigile și...
Roxana Hulpe, dezvăluiri despre aspectele neștiute ale vieții de mamă: „Nu câștig toate bătăliile”
Roxana Hulpe, dezvăluiri despre aspectele neștiute ale vieții de mamă: „Nu câștig toate bătăliile”
Roxana Hulpe a împărtășit recent pe Facebook o părere sinceră despre provocările vieții de mamă și carieră, dezvăluind cum încearcă să găsească echilibrul între...
#Gina Pistol, #Gina Pistol relatii, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Uitati de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi si mai adanc inima Rusiei: "Romania colaboreaza la racheta asta"
a1.ro
Tzanca Uraganu, aparitie neasteptata in autobuz. Ipostaza in care manelistului nu a mai fost vazut pana acum
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce puiul prăjit are gust mai bun la restaurant, potrivit bucătarilor. Trucuri pentru o crustă mai crocantă
  2. Gina Pistol despre trăsătura sa „problematică”. Ce calitate este un „defect” pentru ea: „Mă încarc eu cu multe”
  3. Dana Rogoz, momente spectaculoase pe platourile serialului „Groapa”. Actrița a făcut o cascadorie riscantă: „Nu mi-a fost frică deloc”
  4. Roxana Hulpe, dezvăluiri despre aspectele neștiute ale vieții de mamă: „Nu câștig toate bătăliile”
  5. Jennifer Lopez, pusă la zid de fostul soț, după ce a acuzat-o de infidelitate: „Lumea trebuie să știe că tu ești problema”
  6. Sorin Bontea, dezvăluiri emoționante despre mariajul său de peste 30 de ani: „Nu e chiar atât de complicat”
  7. Jorge, anunț inedit privind familia sa. Prin ce schimbări a trecut cântărețul: „David i-a pus numele”
  8. Andreea Ibacka, dezvăluiri despre momentele neașteptate cu copiii săi: „Probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri”
  9. Fiica lui Gwyneth Paltrow și a lui Chris Martin îi calcă pe urme artistului. Apple a cântat pe scenă alături de o trupă cunoscută
  10. Să spui nu unui șef poate părea imposibil. Cele două cuvinte care te ajută să pui limite la muncă