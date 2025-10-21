Gina Pistol despre trăsătura sa „problematică”. Ce calitate este un „defect” pentru ea: „Mă încarc eu cu multe”

Competiția „Masterchef” devine din ce în ce mai intensă. Show-ul e prezentat de Gina Pistol. FOTO: PRO TV

Căsătorită cu Smiley din 2023 și prezentatoare a emisiunii MasterChef din primăvara lui 2024, Gina Pistol a vorbit despre valorile după care se ghidează în viață.

Întrebată despre cea mai importantă calitate a sa, vedeta a mărturisit că este un om care nu suportă nedreptatea și acționează deseori ca un adevărat justițiar, indiferent dacă este vorba despre oameni sau animale.

„Fac urât la nedreptate. Sunt omul dreptății. Nu știu dacă vine zodia cu partea asta de justițiar sau e o chestie pe care o am doar eu. Nu suport nedreptatea, nu doar față de mine, față de orice om mai slab sau animal sau orice…”, a explicat Gina Pistol pentru Libertatea.

Prezentatoarea a recunoscut însă că această dorință de a face dreptate poate să nu fie întotdeauna percepută ca o calitate. În anumite situații, implicarea ei o poate pune în dificultate sau o poate încărca emoțional.

„Păi uneori și eu știu că este ca un defect, nu e chiar o calitate. Pentru că mă încarc eu cu multe lucruri și în anumite situații nici n-ar trebui să mă bag, că nu am dreptul să mă bag. Dar tot simt nevoia să fac dreptate acolo unde nu este dreptate”, a mai spus Gina Pistol.

Pe plan profesional, Gina Pistol va aduce surprize în bucătăria MasterChef. Pe 21 octombrie 2025, în cadrul unei ediții speciale, șapte influenceri vor intra în competiție alături de concurenți. Cristina Almășan, Andreea Suciu, Mara Ognean, Eric Icleanu, Andu Guriță Mică, Venger și Augustin Zainea vor putea alege preparatul preferat dintr-un meniu a la carte, pe care concurenții vor trebui să-l gătească.

„Chefii au decis că astăzi nu veți fi singuri. Avem oaspeți, dragilor! Gătiți 45 de minute, a la carte. Testul este însoțit de musafiri, ei vor rămâne lângă voi”, a anunțat Gina Pistol la începutul probei.

