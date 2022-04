Au fost programate alegeri anticipate pentru șefia LPF. Ce decizie a luat actualul președinte Gino Iorgulescu

Alegerile pentru preşedinţia Ligii Profesioniste de Fotbal vor avea loc în cadrul Adunării Generale din 24 mai, preşedintele în exerciţiu Gino Iorgulescu (65 de ani), aflat la conducere din noiembrie 2013, anunţându-şi, marţi, într-o conferinţă de presă, candidatura pentru un nou mandat.

"Am luat hotărârea ca şi noi să devansăm alegerile şi le-am programat pe 24 mai. Alegerile trebuia să le facem în septembrie. A făcut alegeri anticipate şi Federaţia Română de Fotbal şi ar fi bine să înceapă noul sezon cu noi preşedinţi în acelaşi timp. Eu voi candida. Deocamdată nu ştiu alţi candidaţi, de abia ce am anunţat data alegerilor. Mai este o lună pentru înscrieri", a afirmat Iorgulescu.

"Ce îmi propun pentru următorul mandat voi anunţa în Adunarea Generală. Eu sunt mulţumit de mandatele mele de până acum pentru că am adus foarte mulţi bani Ligii Profesioniste de Fotbal. Nu s-au diminuat deloc drepturile TV în pandemie, deşi în jurul nostru dacă ne uităm s-au redus banii de la televiziuni. La noi s-au dat aceeaşi bani. Ba mai mult, acum sunt în negocieri cu societatea care deţine drepturile pentru a mai mări puţin suma şi sper să nu se diminueze niciodată suma de bani", a adăugat preşedintele.

Iorgulescu nu a dorit să comenteze faptul că Răzvan Burleanu a fost ales la conducerea FRF în unanimitate, pentru a nu strica relaţia bună pe care o are în ultimul timp cu acesta.

"Nu pot să mă pronunţ eu de ce a fost unanimitate la alegerile de la FRF. Dacă Statutul aşa e făcut, e în avantajul preşedintelui federaţiei şi a făcut foarte bine că s-a rezumat la Statut. Nu domnul Burleanu a făcut Statutul, el a fost făcut dinainte şi nu a fost schimbat. Nu pot să mă pronunţ dacă trebuie schimbat Statutul ca să nu intru într-un conflict. Sunt într-o relaţie bună cu domnul Burleanu şi nu vreau să o stric. Am avut o discuţie personală cu domnul Burleanu, am ajuns la un consens şi am decis să ne respectăm unii pe alţii şi să nu mai... pentru că e în detrimentul fotbalului dacă noi suntem într-un conflict permanent", a precizat şeful LPF.

Adunarea Generală de alegeri a Ligii Profesioniste de Fotbal va avea loc la 24 mai. Dosarele de candidatură trebuie depuse cu 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Pot candida la preşedinţia LPF cetăţenii români cu studii superioare, care nu au avut condamnări privative de libertate şi care depun la dosar o propunere din partea unui club din Liga I.

Gino Iorgulescu a fost ales pentru prima oară preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) la 14 noiembrie 2013, cu 11 voturi, faţă de cele 7 primite de contracandidatul său de atunci, Dumitru Dragomir. Fostul fotbalist a fost reales la 23 octombrie 2017 cu 13 voturi faţă de 1 primit de contracandidatul său, preşedintele ACS Poli Timişoara, Sorin Drăgoi. Începând cu 2017, mandatul preşedintelui s-a mărit de la patru la cinci ani prin modificarea Statutului LPF.