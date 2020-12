Mesajul lui Gino Iorgulescu dupa moartea lui Paolo Rossi: Odata cu plecarea ta, fotbalul a pierdut un zambet si o poveste

"Despartirea de un mare prietenAm aflat si nu pot sa cred ca e adevarat ca un bun prieten a plecat dintre noi atat de repede, provocand tristetea unei lumi intregi. Am fost adversarul din teren al lui Paolo Rossi si prietenul lui din Romania, de atunci si de peste vremuri.Meciurile Italia-Romania de acum aproape 40 de ani ne-au apropiat, iar acest inceput de iarna m-a indurerat cumplit la aflarea vestii ca Paolo nu mai este. Fotbalul jucat de el a fost realmente de aur, ca Balonul si titlul mondial cucerite de el in acel 1982, cand am fost pentru prima oara adversari, la Firenze.Adio, prieten drag. Adio, fotbalistule de geniu! Odata cu plecarea ta, fotbalul a pierdut un zambet si o poveste! Eu am pierdut un prieten rar si o lume de amintiri!Gino Iorgulescu", este mesajul de pe pagina de Facebook a LPF Paolo Rossi, campion mondial cu nationala de fotbal a Italiei in 1982, a incetat din viata, noaptea trecuta, la varsta de 64 de ani. Rossi a jucat toata cariera in Itaia, la echipele Juventus, Como, Vicenza, Perugia, Milan si Hellas Verona, Pentru nationala Italiei, a evoluat in 48 de meciuri si a inscris 20 de goluri , in perioada 1977-1986. A obtinut sase trofee cu Juventus, intre care si Cupa Cupelor in 1984.CITESTE SI: