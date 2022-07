Giola, piscina sirenelor din Thassos, plină de nămol: ”Am fost foarte dezamăgiți” FOTO

Giola, cunoscută și drept piscina sirenelor din Thassos, a devenit mai degrabă o baltă cu nămol după ce a plouat pe insulă sâmbătă, 9 iulie.

Turiștii români au postat fotografii pe grupul de Facebook Forum Thassos, stârnind sute de reacții. Deși fenomenul este unul comun după ploaie, au existat și persoane care s-au declarat dezamăgite, susținând că nu vor mai vizita locul.

”A fost furtună, dar chiar așa să fie de tulbure?”

”Nu a fost cine știe ce furtună, a plouat noaptea, ziua doar a picurat ușor, am fost foart dezamăgiți, era extrem de mizerabilă”.

”Băltoacă. Rar este curată...la flux, în rest devine infecție”

”Noi de fiecare dată când am fost era limpede și albastră”

”Pentru informarea dvs., și nu numai, în anii anteriori exista o pompă ce făcea transfer de apă din mare în acea gaură naturală din stâncă numită Giola. În acest fel apa se menținea cât de cât curată. Acum nu se mai întâmplă iar consecințele sunt vizibile”

”E o groapă cu apă. Nu ințeleg tam-tam-ul din jurul ei. Serios. Mai plouă, se mai murdărește, mai bate vântul, mai aruncă marea altă apă.. etc, asta e ciclul de existență al unei gropi cu apă care stă la marginea mării. Nu sunt hater, nu vreau să influențez alegerile cuiva, dar nu văd rostul excursiilor acolo. Adică am fost, e ok, însă este ceea ce este”.

”Duceți-vă bă la Mamaia și la Techirghiol că acolo nu e nămol!!! Și nici infecție și nici wc și nici băltoace!!! Poate ieșiți curați și spălați din apele astea cristaline!!!”

”Un fenomen natural prin care natura ne arată că trebuie să o mai lăsăm în pace. Locul își cere drepturile. Unii dintre noi o vedem ca o groapa, alții ca o minune a naturii. Unii o respect, alții îi încalcă drepturile”, sunt doar câteva dintre comentarii.

