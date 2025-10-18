Cum a reacționat Giorgia Meloni după ce a fost numită „curtezana” lui Donald Trump. „Nu a mișcat un deget”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 08:10
640 citiri
Cum a reacționat Giorgia Meloni după ce a fost numită „curtezana” lui Donald Trump. „Nu a mișcat un deget”
Donald Trump și Georgia Meloni FOTO X/@MAGAVoice

Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump.

Maurizio Landini, liderul CGIL, care a organizat mai multe proteste pro-palestiniene înainte de acordul de încetare a focului din Gaza, a făcut remarcile la TV marţi, la o zi după ce lideri mondiali, inclusiv Meloni, s-au întâlnit în Egipt la un summit pentru pace în Orientul Mijlociu.

Landini a acuzat-o pe Meloni că „nu a mişcat un deget” pentru a aduce pacea în Gaza, limitându-se la „a juca rolul de curtezană a lui Trump”. „Din fericire, cetăţenii italieni au ieşit în stradă pentru a apăra demnitatea şi onoarea acestei ţări”, a spus el.

Într-o postare pe reţelele sociale joi, Meloni a afirmat că Landini este „în mod evident tulburat de o nemulţumire în creştere (pe care o pot înţelege)”, înainte de a distribui o definiţie a cuvântului „curtezană”.

„Cred că toată lumea cunoaşte sensul cel mai obişnuit atribuit acestui cuvânt, dar, în beneficiul celor care poate nu îl ştiu, public prima definiţie găsită printr-o căutare rapidă pe internet”, a spus Meloni, postând o captură de ecran în care scria: „Femeie de moravuri uşoare, heterosexuală; eufemism, prostituată.”

Meloni şi-a criticat, de asemenea, adversarii de stânga, spunând că, timp de decenii, „ne-au ţinut lecţii despre respectul pentru femei”, doar pentru ca apoi să critice o femeie „numind-o prostituată”.

Ca răspuns la postare, Landini a susţinut că „nu au existat insulte sexiste” la adresa lui Meloni şi că a folosit termenul cu sensul de „slugă a lui Trump.”

Într-o declaraţie, el a spus: „Într-un interviu de 10 minute, pe care oricine îl poate revedea cu uşurinţă, pentru a evita orice neînţelegere sau exploatare a termenului folosit, am clarificat imediat ce am vrut să spun - că Meloni era pe urmele lui Trump, era la curtea lui Trump, era sluga lui Trump.”

Meloni a căutat de mult timp să cultive relaţii de prietenie cu preşedintele SUA. În timpul unui discurs în Egipt, Trump s-a întors către Meloni - singura femeie de la eveniment - şi i-a spus că e „frumoasă”. „În Statele Unite ar fi sfârşitul carierei tale politice”, a spus el. „Dar îmi asum riscul. Te deranjează dacă spun că eşti frumoasă? Pentru că eşti cu adevărat frumoasă”.

Ulterior, preşedintele SUA a lăudat-o, numind-o „o sursă de inspiraţie pentru toţi”, cu referire la ediţia în limba engleză a cărţii sale, ”I Am Giorgia: My Roots, My Principles”, care are o prefaţă semnată de fiul său, Donald Trump Jr.

În august, Meloni a reacţionat şi după ce a descoperit că fotografii trucate cu ea şi alte femei cunoscute din Italia au fost publicate pe un site pornografic, spunând că este „dezgustată” şi exprimându-şi „solidaritatea şi sprijinul pentru toate femeile care au fost jignite, insultate şi violate”.

Cum a plecat Volodimir Zelenski „cu mâna goală” de la Casa Albă. Mesajul lui Donald Trump de după întâlnire. „Sunt rezervat”
Cum a plecat Volodimir Zelenski „cu mâna goală” de la Casa Albă. Mesajul lui Donald Trump de după întâlnire. „Sunt rezervat”
Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze...
Război pentru petrol sau luptă împotriva cartelurilor? Ce se află în spatele escaladării dintre SUA și Venezuela ANALIZĂ
Război pentru petrol sau luptă împotriva cartelurilor? Ce se află în spatele escaladării dintre SUA și Venezuela ANALIZĂ
Situația din sudul Mării Caraibilor se dezvoltă rapid. În urma zborurilor demonstrative efectuate de avioane F-16 ale forțelor aeriene venezuelene în apropierea navelor americane dislocate...
#giorgia meloni, #curtezana, #Donald Trump , #stiri Europa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cine pune in pericol siguranta energetica a Romaniei si face jocurile Rusiei. Economist: "Erati in echipa cu Calin Georgescu"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Starea persoanelor rănite în explozia din Rahova. Două victime au fost operate
  2. Cum a reacționat Giorgia Meloni după ce a fost numită „curtezana” lui Donald Trump. „Nu a mișcat un deget”
  3. Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu e de bine"
  4. Cele două ipoteze ale anchetatorilor după explozia din Rahova. Autoritățile au rămas pe timpul nopții în zona afectată
  5. Cum a plecat Volodimir Zelenski „cu mâna goală” de la Casa Albă. Mesajul lui Donald Trump de după întâlnire. „Sunt rezervat”
  6. De la periferie gri la model european de locuire. Orașul din România care vrea să dea un exemplu de revitalizare a unei suburbii muncitorești, cu sprijinul Uniunii Europene FOTO
  7. Cum ar arăta ziua de lucru de 13 ore în România: de la misiune imposibilă pentru generația Z, la obișnuință pentru mileniali
  8. Avertisment pentru românii care locuiesc la bloc. Cine sunt cei mai vulnerabili în cazul unui cutremur violent. Expert în structuri de rezistență: „Acesta e riscul”
  9. Senatul SUA pregătește ”lovitura de baros” pentru Putin: ”A venit momentul să acționăm” dur contra Rusiei
  10. Ați crezut că Putin va ceda precum Netanyahu la presiunea lui Trump? Dictatorul rus a găsit chichița chiar în SUA