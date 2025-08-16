Giorgia Meloni, optimistă după summitul Trump-Putin: „În sfârșit o licărire de speranță!”. Pacea în Ucraina, tot mai aproape

Giorgia Meloni, premierul Italiei, privește cu încredere în direcția stabilirii păcii în Ucraina, după ce Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska.

„În sfârșit s-a deschis o licărire de speranță pentru negocierile de pace din Ucraina. Italia își face partea, alături de aliații săi occidentali”, a notat oficialul italian, pe X, sâmbătă după-amiază.

Anunțul major făcut de către Donald Trump, după întâlnirea cu Vladimir Putin

Donald Trump a făcut anunțul momentului despre pacea din Ucraina. Președintele SUA pregătește întâlnirea dintre Zelenski și Putin.

„O zi măreață, de mare succes, în Alaska! Întâlnirea cu Președintele Vladimir Putin al Rusiei a decurs foarte bine, așa cum s-a întâmplat cu conversația de azi noapte cu Președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei și cu numeroși lideri europeni, inclusiv cu înalt respectatul secretar general NATO.

Toți au stabilit că cea mai bună metodă de încetare a încheierii acestui război oribil dintre Rusia și Ucraina este direct Acordul de Pace, care ar încheia războiul, nu un simplu Acord de Încetare a Focului, care deseori nu este respectat.

Președintele Zelenski va veni la D. C., la Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul decurge conform planului, vom programa o întâlnire cu Președintele Putin. Posibil, milioane de vieți vor fi salvate. Mulțumesc pentru atenția acordată pentru această problemă!”, a notat Trump, pe Truth Social, la ora 12:00 după-amiază, ora României.

Ads