Giorgia Meloni: Trebuie să „evităm divizarea” Occidentului. Ce spune șefa guvernului italian despre Ucraina FOTO/VIDEO

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat duminică, 2 martie, că este foarte important să evităm riscul divizării Occidentului, la sosirea în Downing Street pentru o întâlnire cu omologul său britanic Keir Starmer, înaintea unui summit al aliaţilor Kievului la Londra.

Meloni mai spune că Italia şi Marea Britanie pot juca un rol important în construirea de punţi.

„Cred că este foarte, foarte important să evităm riscul divizării Occidentului”, a declarat Giorgia Meloni, după altercaţia de vineri, 28 februarie, dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă.

Ea a adăugat că „Italia şi Marea Britanie pot juca un rol important în construirea de punţi”, potrivit imaginilor de presă de la începutul interviului ei cu Keir Starmer.

Vorbind despre summit, ea a fost citată de agenţia de ştiri PA spunând: „Suntem cu toţii foarte dedicaţi unui obiectiv pe care dorim cu toţii să îl atingem, şi anume o pace justă şi durabilă în Ucraina”.

