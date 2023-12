Giorgia Meloni, aleasă "omul anului" după ce "a anulat războiul sexelor"

Ziarul italian Libero, cunoscut pentru primele sale pagini provocatoare, a ales-o vineri, 29 decembrie, pe Giorgia Meloni, şefa guvernului italian, drept "l'uomo dell'anno", care în limba italiană se poate traduce fie ca omul anului, fie ca bărbatul anului, cotidianul spunând că face această alegere pentru că Meloni "a anulat războiul sexelor", transmite EFE.

Directorul acestui ziar ultraconservator, Mario Sechi, şi-a justificat alegerea într-un editorial în care afirmă: "În societatea gândirii slabe, am răsplătit ideile tari. În confuzia rolurilor, am pus accent pe 'homo', fiinţa umană. În debordarea diversităţii, am perturbat genul".

"Am ales-o pe Meloni 'l'uomo dell'anno' pentru că în primul rând a anulat războiul sexelor, câştigându-l, gândind diferit, fiind divergentă, depăşind aroganţa bărbaţilor şi defetismul femeilor. Nu a spart plafonul de sticlă (bariera ce împiedică femeile să avanseze pe scara ierarhică - n.r.), l-a dizolvat", adaugă Sechi.

Un alt ziar, Il Secolo D'Italia, a scris că "nu înţelege această decizie de a o numi bărbat", pentru că, "atunci când (identitatea unei) femei este ştearsă, întotdeauna este ceva în neregulă".

"Pentru că pentru a fi buni, puternici, factori de decizie, nu trebuie să fii bărbat. Şi femeile ştiu şi pot lupta. Şi femeile cunosc şi pot concura cu liderii de sex masculin. Şi femeile cunosc şi pot reprezenta interesele comunităţii naţionale dincolo de războiul sexelor", a fost replica dată de Il Secolo d'Italia.

Meloni, de extremă dreapta, prima femeie ajunsă în fruntea unui guvern în Italia, a spus clar la începutul mandatului său că vrea să fie numită "preşedinte" (de guvern) şi nu "femeie preşedinte" sau "preşedintă".

