Premierul Italiei, Giorgia Meloni, anunț-șoc pe rețelele sociale: se desparte de iubitul ei, aflat în centrul unui scandal

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a anunțat că se deaprte de partenerul ei, Andrea Giambruno, un cunoscut om de televiziune.

După 10 ani de relație, Giorgia Meloni și Andrea Giambruno se despart.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a scris pe X:

"Relația mea cu Andrea Giambruno, care a durat aproape zece ani, se termină aici. Îi mulțumesc pentru anii minunați petrecuți împreună, pentru greutățile prin care am trecut și pentru că mi-a oferit cel mai important lucru din viața mea, care este fiica noastră Ginevra.

Drumurile noastre sunt diferite de ceva vreme și a sosit momentul să recunoaștem acest lucru.

Voi apăra ceea ce am fost, voi apăra prietenia noastră și voi apăra, cu orice preț, o fetiță de șapte ani care își iubește mama și își iubește tatăl.

Nu am nimic altceva de spus despre asta.

Ps. Toți cei care sperau să mă slăbească lovindu-mi casa să știe că, oricât ar spera că picătura va sfărâma piatra, piatra rămâne piatră și picătura este doar apă".

Andrea Giambruno a fost în ultimele luni în centrul unui scandal, după ce le-a sfătuit pe tinerele fete să nu bea pentru a nu risca să fie violate. El a făcut comentariile în cadrul unui show TV a cărui gazdă este, pe canalul Rete4.

Giorgia Meloni și Andrea Giambruno s-au întâlnit în urmă cu 10 ani la Milano, în studioul Mediaset. Povestea de dragoste dintre ei a început chiar în platou. În pauza unei emisiuni, Giorgia a mărturisit că îi este foame, iar Andrea i-a oferit o banană.

Giorgia Meloni este prima femeie care deține funcția de premier al Italiei. Ea a preluat mandatul în urmă cu un an. Meloni este președintele partidului de extremă dreaptă Fratelli d'Italia.

