Giorgia Meloni, despre românul prins sub ruinele turnului din Roma: "Îi doresc din toată inima un deznodământ fericit al acestei tragedii"

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis pe Internet un mesaj cu privire la muncitorul român care este prins sub ruinele turnului din Roma, care s-a prăbușit în ziua de 3 noiembrie 2025.

"Urmăresc cu profundă îngrijorare evoluția operațiunilor de salvare de la Torre dei Conti, în Roma. Gândurile mele se îndreaptă către persoana care luptă în prezent pentru viața sa sub dărâmături și către familia sa, căreia îi doresc din toată inima un deznodământ fericit al acestei tragedii", a subliniat Meloni într-un mesaj postat pe Facebook.

De asemenea, premierul Italiei a mulţumit oamenilor din forţele de ordine și pompierilor implicați în această acțiune de salvare, "care răspund cu curaj, profesionalism și sacrificiu de sine în circumstanțe extrem de dificile".

Mesajul postat de Giorgia Meloni a avut foarte multe replici pe Internet, însă nu toate au fost în favoarea ei. Destul de multe mesaje au criticat nerespectarea normelor de securitate în muncă. Una dintre replici a fost următoarea:

"Domnul care își riscă viața ar trebui să stea acasă și să se bucure de pensie, de soția și nepoții săi. În schimb, la 67 de ani, el se află încă pe un șantier, iar dumneavoastră sunteți responsabilă"

Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE) a anunțat că a fost informat de autoritățile italiene că un muncitor român este prins sub dărâmăturile de la Torre dei Conti. Un alt muncitor român a fost ușor rănit, a fost dus la spital și nu este în pericol.

