Bloomberg: Giorgia Meloni vrea un plan de ajutor pentru Ucraina, în cazul în care Rusia se decide să continue războiul

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 20 August 2025, ora 22:53
Șefa guvernului italian Giorgia Meloni FOTO: X/@GiorgiaMeloni

Liderii europeni discută o garanție de securitate pentru Ucraina care ar obliga aliații Kievului să decidă în termen de 24 de ore dacă vor acorda sprijin militar țării în cazul unui nou atac al Rusiei. Este o propunere ce echivalează cu o clauză de apărare colectivă similară celei din Tratatul NATO, dar care nu prevede aderarea efectivă la alianță și este promovată de premierul italian Giorgia Meloni. Aceasta se numără printre o serie de opțiuni care sunt elaborate în contextul în care liderii europeni profită de impulsul creat după ce președintele Donald Trump a acceptat să susțină garanțiile de securitate pentru țara devastată de război, scrie Bloomberg.

Planul italian recunoaște că aderarea Ucrainei la NATO nu este posibilă, dar ar oferi un mecanism de asistență colectivă ca cea mai bună opțiune, potrivit unor persoane familiarizate cu deliberările.

Deși opțiunea unui „NATO” mai „light” ar fi cu mult sub angajamentul de apărare colectivă al alianței militare prevăzut la articolul 5 din Carta NATO, aceasta ar obliga țările care au semnat acorduri bilaterale cu Ucraina să se consulte rapid pentru a decide asupra unui răspuns în caz de atac, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să rămână anonime.

Opțiunile ar include apoi furnizarea de sprijin rapid și susținut pentru apărarea Kievului, asistență economică, consolidarea armatei ucrainene, precum și impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei, au afirmat sursele.

Nu a fost clar imediat dacă planul ar implica și trimiterea de trupe în Ucraina de către țări europene individuale, menționează Bloomberg.

După întâlnirea de luni de la Casa Albă, oficialii europeni s-au apucat să elaboreze garanții de securitate, inclusiv un plan de trimitere a trupelor franceze și britanice în Ucraina, ca parte a unui potențial acord de pace. Trump a exclus trimiterea de soldați americani în Ucraina, dar a spus că SUA ar putea oferi sprijin aerian.

Nu este clar cum se încadrează propunerea Meloni în discuție. O opțiune pentru mecanismul propus de guvernul ei ar fi un acord bilateral între Roma și Kiev, semnat în 2024, care conține acorduri de securitate reciprocă ca model, au spus sursele. Discuțiile sunt în curs și pot suferi modificări, au avertizat sursele.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat miercuri pentru ziarul italian La Repubblica că ideea lui Meloni „este că NATO – ca alianță defensivă – ar putea asigura protecția unei țări străine precum Ucraina. Alternativ, fiecare țară ar putea să se angajeze să facă acest lucru. În cele din urmă, se va alege cel mai bun mecanism. Cu siguranță, cu NATO, ar fi garantată o forță de descurajare superioară”, a explicat Crosetto.

MELONI, VĂZUTĂ DE TRUMP CA UN „MARE LIDER”

Meloni a fost primul lider care a propus ca Ucraina să beneficieze de aceleași garanții de securitate ale NATO fără a deveni membru efectiv, o combinație ce i-a lăsat perplecși pe unii diplomați aliați. În martie, ea a declarat că aceasta ar fi o soluție mai durabilă decât trimiterea de trupe pe teren.

Articolul 5, piatra de temelie a NATO, prevede protecția reciprocă în cazul unui atac asupra oricărui membru al pactului atlantic.

Rusia s-a opus ferm aderării Ucrainei la NATO și a declarat că această perspectivă este unul dintre motivele pentru care a inițiat o invazie pe scară largă în 2022.

Meloni – care conduce al patrulea guvern cu cea mai lungă durată de mandat din Italia și este o aliată de lungă durată a lui Zelenski – s-a angajat de câteva luni într-un adevărat exercițiu de echilibristică, în încercarea de a-l avea pe Trump de partea sa, menținând în același timp sprijinul pentru Kiev, și s-a propus ca „punte de legătură” între cele două maluri ale Atlanticului.

Deși Meloni și tabăra ei au fost inițial consternate în privat de mișcările seismice ale lui Trump în politica externă, relația s-a îmbunătățit semnificativ în ultimele luni, potrivit Bloomberg.

„A servit acolo o perioadă lungă de timp în comparație cu alții, ei nu rezistă foarte mult, tu ai rezistat mult timp, vei rămâne acolo mult timp”, a complimentat-o Trump luni, la Washington, pe Meloni prezentând-o ca „un mare lider și o sursă de inspirație”.

„Mă bucur că vom începe de la o propunere, care este, să spunem, după modelul articolului 5 și care a fost italiană la început. Suntem întotdeauna gata să prezentăm propunerile noastre pentru pace, pentru dialog – este ceva ce trebuie să construim împreună”, a spus Giorgia Meloni.

Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
Iran și Belarus, aliați ai Moscovei care susțin poziția Federației Ruse în războiul din Ucraina, își vor aprofunda relațiile bilaterale în toate domeniile, inclusiv militar....
Alertă maximă în Polonia după ce o dronă militară s-a prăbușit în estul țării. Anunțul autorităților de la Varșovia VIDEO
Alertă maximă în Polonia după ce o dronă militară s-a prăbușit în estul țării. Anunțul autorităților de la Varșovia VIDEO
Un obiect care a lovit şi a ars un câmp de porumb în estul Poloniei era o dronă militară, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, a anunţat miercuri procurorul polonez care se ocupă...
#giorgia meloni, #razboi Ucraina, #Rusia , #Razboi Ucraina
