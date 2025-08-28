Poze porno trucate cu Giorgia Meloni au apărut pe un site din Italia. Mii de femei au devenit victimele tehnicilor deepfake

Șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, se află pe lista celor mai recente victime ale unui site porno din Italia.

Site-ul ar fi difuzat, în ultimele luni, imagini trucate, în ipostaze nud, cu circa 4.000 de femei cunoscute în spațiul public, iar una dintre cele care apar în imagini este și Giorgia Meloni, anunță ziarul The Guardian la data de 28 august 2025.

Pe același site a fost publicată și poza trucată a liderei opoziției, Elly Schlein. Imaginile fake ale femeilor politician au fost plasate în așa-numita "Secțiune VIP".

Apariția pozelor trucate a stârnit un val de indignare publică și a reinițiat dezbaterea despre misoginia online și despre violența de gen. O serie de politicieni și de activiști cer măsuri ferme de pedepsire a unor asemenea metode de umilire a femeilor. În Italia, o petiție care cere închiderea platformei cu poze fake a strâns deja peste 150.000 de semnături.

Platforma online acuzată că distribuie aceste imagini trucate fusese lansată în anul 2005 și a acumulat peste 700.000 de clienți. Numele platformei ar fi inspirat de un termen vulgar italian care denumește organele sexuale feminine. Platforma a funcționat ani în șir, aparent fără probleme, până la momentul în care femei foarte cunoscute în societate au descoperit că și ele sunt postate aici.

Alte persoane foarte cunoscute care apar pe acest site sunt Arianna Meloni (sora Giorgiei Meloni), actrița și regizoarea Paola Cortellesi, o activistă din Partidul Democrat, Valeria Campagna, precum și o femeie influencer, Chiara Ferragni.

Au fost „nu doar fotografii în costum de baie, ci momente din viața mea publică și privată”, a relatat Valeria Campagna. „Sub ele erau comentarii sexiste, vulgare și violente. Nu pot rămâne tăcută pentru că această poveste nu este doar despre mine. Este despre noi toți. Este vorba despre dreptul nostru de a fi liberi, respectați și de a trăi fără frică”, a subliniat activista italiană.

