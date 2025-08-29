Prima reacție a Giorgiei Meloni în scandalul fotografiilor trucate cu ea apărute pe un site pentru adulți. "Sunt dezgustată"

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, se află pe lista celor mai recente victime ale unui site porno din Italia. Acesta ar fi difuzat, în ultimele luni, imagini trucate, în ipostaze nud, cu circa 4.000 de femei cunoscute în spațiul public, iar una dintre cele care apar în imagini este și Meloni, a anunțat ziarul The Guardian joi, 28 august.

Tot The Guardian a informat vineri, 29 august, că platforma italiană Phica se închide după ce a distribuit imagini modificate cu premierul, sora sa, liderul opoziției și alte persoane.

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că este „dezgustată” de faptul că fotografii cu ea și alte femei au fost postate pe un site pornografic și a cerut ca autorii să fie identificați rapid și „pedepsiți cu cea mai mare fermitate”.

Imagini cu sora lui Meloni, Arianna, și cu lidera opoziției, Elly Schlein, au fost descoperite și pe platforma italiană Phica, care avea peste 700.000 de abonați înainte ca administratorii săi să închidă site-ul joi, 28 august, învinovățind utilizatorii pentru „utilizarea incorectă a platformei”.

Fotografiile, însoțite de legende vulgare și sexiste, au fost preluate fie de pe conturi personale de socializare, fie de pe surse publice, fără consimțământ și modificate pentru a mări părțile corpului sau pentru a înfățișa femeile în ipostaze sexuale. Zeci de femei au depus plângeri împotriva Phica și a platformelor similare de când scandalul a fost dezvăluit în această săptămână de către mai multe femei cunoscute în spațiul public.

„Sunt dezgustată de ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Meloni pentru Corriere della Sera vineri, 29 august. „Vreau să-mi exprim solidaritatea și sprijinul față de toate femeile care au fost jignite, insultate și violate.”

Ea a adăugat: „Este descurajant să constatăm că, în 2025, încă există persoane care consideră normal și legitim să calce în picioare demnitatea unei femei și să o atace cu insulte sexiste și vulgare, ascunzându-se în spatele anonimatului sau al unei tastaturi.”

Săptămâna trecută, Meta a închis un cont de Facebook italian numit Mia Moglie (Soția mea) pe care bărbații schimbau fotografii intime cu soțiile lor sau cu femei necunoscute.

Phica, care este un joc de cuvinte scris greșit pe un cuvânt de argou pentru vagin în italiană, a fost lansată în 2005 și pare să fi funcționat nestingherit, în ciuda faptului că femeile au raportat platforma. Poliția a început o anchetă după ce a primit plângeri oficiale de la mai mulți politicieni din Partidul Democrat (PD) de centru-stânga.

Imaginile modificate ale unor femei de profil înalt au apărut în „secțiunea VIP” a site-ului.

Meloni a declarat pentru Corriere că cei responsabili trebuie identificați și pedepsiți „cu cea mai mare fermitate”.

„Conținutul considerat inofensiv poate deveni, în mâini greșite, o armă teribilă. Și trebuie să fim cu toții conștienți de acest lucru”, a adăugat ea.

Un studiu din 2019 realizat de Universitatea din Milano a constatat că 20% dintre femeile italiene au experimentat o formă de partajare neconsensuală a unor fotografii intime.

