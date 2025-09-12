Averea lui Giorgio Armani, disputată între partener și nepoți. Cui va rămâne casa de modă

Viitorul casei de modă Giorgio Armani va fi în mâinile fundației care poartă numele designerului, decedat la 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Fundația Armani va primi 100% din acțiunile casei de modă, conform testamentului designerului. Armani a lăsat două testamente, scrise de mâna sa și plasate în plicuri sigilate. Primul este datat 15 martie, iar al doilea 5 aprilie. Ambele au fost deschise marți, în fața moștenitorilor desemnați și a notarului Elena Terrenghi, potrivit La Stampa.

Armani s-a ocupat de fiecare detaliu al succesiunii sale. Între martie și aprilie, a depus două testamente, al căror conținut era cunoscut doar de el până de curând. Intenția sa era să încredințeze viitorul grupului celor dragi, atribuind un rol cheie Fundației Armani, creată acum zece ani împreună cu partenerul său și mâna dreaptă Leo Dell'Orco și bancherul Irving Bellotti de la Rothschild Italia.

Designerul, care a fost înmormântat luni în micul cimitir din Rivalta (Piacenza), lângă mama, tatăl și fratele său, nu a avut copii și, prin urmare, a putut să-și împartă averea fără cote obligatorii, pe care legea le rezervă în mod normal celor mai apropiate rude, în esență soțul/soția și copiii.

Cine vor fi moștenitorii?

Activele și grupul vor fi moștenite de trei nepoți: Silvana și Roberta, fiicele lui Sergio, care a decedat cu ceva timp în urmă, și Andrea Camerana, fiul Rosannei, sora lui, precum și de Dell'Orco.

În joc nu este doar grupul de modă, ci și bunuri imobiliare care includ, printre altele, vila din Pantelleria, reședința de vară din Forte dei Marmi, unde se află și clubul La Capannina, achiziționat recent, casa din Milano din Via Borgonuovo, Villa Rosa din Oltrepò Pavese și alte reședințe din Saint Moritz, Paris și Saint Tropez, dar și opere de artă.

Potrivit La Stampa, se speculează că ar putea exista și moșteniri pentru persoanele care au fost alături de Armani de la începutul carierei sale, care au lucrat cu el și pentru el, și poate chiar pentru organizații caritabile sau cauze sociale.

