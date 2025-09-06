Moștenirea lui Giorgio Armani: cine va prelua controlul imperiului modei după dispariția fondatorului?

Giorgio Armani, unul dintre ultimii mari creatori ai secolului XX care și-au condus afacerea până la o vârstă înaintată, s-a stins din viață pe 4 septembrie, la 91 de ani. Designerul italian a rămas activ până în ultimele luni, păstrând controlul deplin asupra Armani Group, una dintre cele mai respectate și independente case de modă din lume.

Dispariția sa deschide însă o întrebare complexă, încă fără un răspuns clar: cine îi va succeda la conducerea unui imperiu evaluat la miliarde de euro și construit în jurul unei viziuni profund personale?

Potrivit unei analize Reuters, mai multe nume din cercul apropiat al designerului ar putea juca un rol esențial în tranziția post-Armani — o tranziție atent calibrată, dar încă netestată în absența fondatorului.

Un nucleu de loialitate și continuitate

Rosanna Armani, sora mai mare a lui Giorgio și una dintre cele mai vechi colaboratoare ale sale, a fost multă vreme considerată o figură-cheie în comunicarea și imaginea brandului. Fost model, acum în vârstă de 86 de ani, Rosanna a fost muza tăcută din culise, coordonând în trecut revista Emporio Armani și fiind activă în strategia media a grupului.

Un alt nume des menționat este Pantaleo (Leo) Dell’Orco, 72 de ani, colaborator de peste patru decenii al lui Armani și responsabil de divizia de modă masculină. Considerat „mâna dreaptă” a designerului, Dell’Orco face parte și din consiliul Armani Foundation, structura creată de Giorgio Armani pentru a asigura viitorul companiei în afara presiunilor de pe piața bursieră. Alături de el, alte două nume par să formeze un posibil „triumvirat” de tranziție.

Ads

O moștenire de familie, dar nu una simplă

Silvana Armani, nepoata fondatorului și fiica fratelui decedat, este considerată de mulți continuatoarea sa în plan creativ. A lucrat timp de peste 40 de ani în divizia de modă feminină și a fost menționată explicit de Giorgio Armani în autobiografia sa drept una dintre cele mai apropiate colaboratoare.

Roberta Armani, sora Silvanei și în vârstă de 54 de ani, a devenit un pilon în relația brandului cu lumea vedetelor internaționale. Responsabilă cu relațiile VIP, ea s-a aflat în centrul rețelei globale de imagine a casei de modă. Ambele surori fac parte din consiliul de administrație.

O figură discretă, dar importantă, este Andrea Camerana, nepot al lui Armani și fiul Rosannei. A activat în cadrul grupului până în 2014, când s-a retras din funcțiile executive. Se așteaptă însă ca el să revină oficial în Armani Foundation, unde ar putea juca un rol decizional în structura post-fondator.

Profesioniștii din afara familiei

O eventuală guvernare colectivă ar putea include nume din afara cercului familial. Irving Bellotti, partener în cadrul Rothschild & Co, este membru activ al Armani Foundation și un om de încredere în chestiuni financiare. Ar putea contribui la menținerea independenței grupului față de marile conglomerate din industria modei.

Ads

De asemenea, Giuseppe Marsocci, actual director adjunct responsabil de operațiunile comerciale și de marketing, este unul dintre cei mai vizibili executivi ai grupului. Cu experiență vastă în industria luxului, este văzut de unii ca posibil CEO.

Daniele Ballestrazzi, director operațional și financiar din 2015 și numit director adjunct în 2019, are o înțelegere detaliată a mecanismelor interne și ar putea asigura continuitatea administrativă.

Nu în ultimul rând, Federico Marchetti, fondatorul Yoox Net-A-Porter și membru neexecutiv al consiliului din 2020, este una dintre cele mai respectate figuri din moda digitală. Giorgio Armani l-a apreciat pentru viziunea sa și pentru felul în care înțelege transformările pieței.

Viitorul unui imperiu: între tradiție și modernitate

Moștenirea lui Giorgio Armani nu este doar una estetică sau financiară, ci și una de independență. Refuzând mereu presiunile de a-și lista compania la bursă sau de a o vinde către un grup mai mare, el a creat un model de afacere care pune controlul creativ pe același plan cu sustenabilitatea financiară.

Structura Armani Foundation, înființată în 2016, va avea un rol esențial în garantarea acestei filozofii. Dacă din această fundație se va naște și noul lider – sau dacă imperiul va fi condus de un consiliu restrâns – rămâne de văzut.

Un singur lucru este clar: viitorul Casei Armani nu va depinde doar de viziunea unuia, ci de capacitatea unui grup restrâns de oameni de a păstra ceea ce fondatorul a reușit să construiască cu o rigoare aproape monahală.

Ads