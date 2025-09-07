Zi de doliu la Milano. Creatorul de modă italian Giorgio Armani va fi înmormântat într-un mic sat medieval

Creatorul de modă italian Giorgio Armani, care a decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, în familie, într-o localitate din nordul Italiei, au anunțat autoritățile locale.

„Înmormântarea privată a lui Giorgio Armani va avea loc în mica biserică din San Martino, situată în satul medieval Rivalta”, la aproximativ o sută de kilometri sud de Milano, a anunțat duminică Asociația Castelelor din Ducatul Parma, Piacenza și Pontremoli. Giorgio Armani se ducea regulat în această mică comună, unde se află deja mormântul mamei sale.

O zi de doliu

Zona va fi închisă „din motive de securitate și pentru a garanta confidențialitatea funeraliilor, prevăzute pentru ora 13:30 GMT”, a adăugat asociația într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a anunțat, de asemenea, o zi de doliu în capitala economică italiană, luni.

Grupul Armani a declarat, de asemenea, pentru AFP că magazinele sale vor fi închise luni, începând cu ora 15:00, până la sfârșitul zilei, în semn de doliu.

Duminică, mii de oameni au continuat să îi aducă un ultim omagiu creatorului de modă, în Armani Teatro din Milano, lângă sediul grupului într-un fost cartier industrial al orașului.

Printre aceștia s-au numărat și personalități precum fostul prim-ministru Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, președintele Napoli FC Aurelio De Laurentiis sau jucătorii de tenis Fabio Fognini și Flavia Pennetta. Coroane impunătoare de trandafiri au fost depuse la intrarea în sala unde se află sicriul.

De la vedete de la Hollywood la politicieni, numeroase personalități au adus un omagiu creatorului de modă, legendă a modei și întemeietor al unui imperiu în industria luxului.

Ads