Lumea modei este în doliu. Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani

Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani FOTO Hepta

Giorgio Armani a decedat la vârsta de 91 de ani.

Designerul italian a murit liniștit, înconjurat de familia sa, a anunțat Grupul Armani, scrie dailymail.com.

Într-un comunicat emis joi, 4 septembrie, casa de modă a declarat: „În această companie, ne-am simțit întotdeauna ca parte a unei familii. Astăzi, cu profundă emoție, resimțim golul lăsat de cel care a fondat și a îngrijit această familie cu viziune, pasiune și dăruire, însă tocmai în spiritul său, noi, angajații și membrii familiei care au lucrat întotdeauna alături de domnul Armani, ne angajăm să protejăm ceea ce a construit și să ducem mai departe compania sa în memoria lui, cu respect, responsabilitate și dragoste.”

Armani a fost CEO și director creativ până la moartea sa și a declarat în ultimul său interviu, acordat weekendul trecut: „Cea mai mare slăbiciune a mea este că am control asupra tuturor lucrurilor.”

Armani a fost sinonim cu stilul și eleganța italiană modernă. A combinat talentul de designer cu abilitățile de om de afaceri, conducând o companie cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro pe an.

Ads

Se afla într-o stare de sănătate precară de ceva vreme și a fost nevoit să renunțe la prezentările grupului său de la Săptămâna Modei pentru Bărbați de la Milano în iunie, fiind prima dată în cariera sa când a lipsit de la un astfel de eveniment.

Cunoscut sub numele de „Re Giorgio” – Regele Giorgio – designerul era recunoscut pentru faptul că supraveghea fiecare detaliu al colecției sale și fiecare aspect al afacerii sale, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte de a urca pe podium.

O cameră funerară va fi amenajată sâmbătă și duminică la Milano, a anunțat compania, urmată de o înmormântare privată la o dată care nu a fost specificată.

Imperiu evaluat la peste 10 miliarde de dolari

Giorgio Armani i-a îmbrăcat pe cei bogați și celebri în ținute clasice, croite impecabil, realizate din materiale extrem de moi și în tonuri discrete.

Ads

Costumele sale elegante cu cravată neagră și rochiile de seară sclipitoare au fost adesea vedetele covorului roșu în sezonul premiilor.

La momentul decesului, Armani construise un imperiu evaluat la peste 10 miliarde de dolari, care, pe lângă îmbrăcăminte, includea accesorii, mobilier pentru casă, parfumuri, cosmetice, cărți, flori și chiar ciocolată, plasându-l în top 200 cei mai bogați oameni din lume, conform Forbes.

Designerul deținea și mai multe baruri, cluburi, restaurante și propria echipă de baschet EA7 Emporio Armani Milano, cunoscută drept Olympia Milano.

De la 1998, Armani a deschis peste 20 de restaurante, de la Milano până la Tokyo, și două hoteluri: unul în Dubai în 2009 și altul în Milano, în 2010.

Stilul Armani începea cu Giorgio Armani însuși

Stilul Armani a început cu Giorgio Armani: ochii săi albaștri pătrunzători, bronzul permanent și părul argintiu, hainele simple – blugi și tricou – și decorul minimalist al locuințelor sale private.

Viziunea sa în modă era una de eleganță relaxată, în care atenția la detalii făcea diferența.

Ads

„Creez pentru oameni reali. Nu există nicio virtute în a crea haine și accesorii care nu sunt practice”, obișnuia să spună atunci când era întrebat despre clienții săi.

Visa să devină medic

Născut pe 11 iulie 1934, în Piacenza, un orășel la sud de Milano, Armani visa să devină medic, până când un job part-time ca decorator de vitrine într-un magazin din Milano i-a deschis ochii asupra lumii modei.

În 1975, Armani și partenerul său, Sergio Galeotti, și-au vândut Volkswagen-ul pentru 10.000 de dolari pentru a începe propriul brand de îmbrăcăminte pentru bărbați prêt-à-porter. Moda pentru femei a urmat un an mai târziu.

Simbolul noului său stil a fost sacoul sport fără căptușeală, lansat la sfârșitul anilor ’70, care a devenit instantaneu un succes, de la Hollywood la Wall Street.

Designerul purta sacoul cu un tricou simplu, pe care îl numea „alfa și omega alfabetului modei”.

Costumul Armani a devenit rapid indispensabil în garderoba bărbaților eleganți. Iar pentru femei, introducerea costumului cu pantaloni în mediul de lucru executiv a fost aproape revoluționară.

Ads

Numit „power suit”, cu sacou cu umeri întăriți și pantaloni croiți masculin, a devenit simbolul clasei emergente de femei de afaceri din anii ’80.

De-a lungul anilor, Armani a mai domolit aspectul cu detalii delicate, materiale luxoase și nuanțe mai luminoase pentru paleta sa de bază bej și gri. Insistența asupra pantalonilor și sacourilor a făcut ca unii critici să catalogheze moda sa drept „androgină”.

Filmul clasic din 1980, „American Gigolo”, a lansat atât cariera lui Armani, cât și a actorului Richard Gere la Hollywood. Îmbrăcat în Armani, Gere a devenit noua vedetă americană, iar „Geeorgeeo”, așa cum îl alintau, cel mai popular designer al scenei glam.

Legătura cu Hollywood i-a adus lui Armani acreditări pentru costume în peste 200 de filme și, în 2003, un loc pe „Walk of Fame” de pe Rodeo Drive.

Noaptea Oscarurilor strălucea mereu, cu costume elegante pentru bărbați și rochii sclipitoare pentru doamne. Câștigătorul premiului pentru cel mai bun actor din 2009, Sean Penn, a primit statuia purtând un costum negru Armani, în timp ce nominalizata la cel mai bun rol feminin, Anne Hathaway, a pășit pe covorul roșu într-o rochie albă strălucitoare, fără bretele, din colecția Prive couture a lui Armani.

Ads

Pe lista celor devotați de lungă durată sunt Jodie Foster, George Clooney, Sophia Loren și Brad Pitt. David și Victoria Beckham au fost „chipul” campaniei sale de lenjerie din 2009.

Impactul stilului Armani a fost atât de mare, nu doar asupra modului în care oamenii se îmbrăcau, ci și asupra felului în care abordau moda, încât în 2000 Muzeul Guggenheim din New York a prezentat o retrospectivă a primilor 25 de ani de modă Armani.

„Îmi plac lucrurile care îmbătrânesc frumos, care nu se demodează și devin exemple vii ale celor mai bune realizări”, spunea Armani despre eforturile sale.

Astăzi, imperiul Armani are peste 9.000 de angajați, jumătate fiind femei în conducerea executivă, împreună cu șapte hub-uri industriale și peste 600 de magazine în întreaga lume, conform datelor din 2023.

Pe lângă haine și accesorii, compania produce parfumuri, cosmetice și mobilier pentru casă, vinde dulciuri, flori și cărți.

Ads

Designerul a deschis al cincilea său magazin multi-brand pe faimoasa Fifth Avenue din New York în februarie 2009.

În domeniul hobby-urilor legate de modă, Armani deținea mai multe baruri, restaurante și cluburi, precum și echipa de baschet. Timpul liber și-l petrecea în reședințe din Broni, în apropiere de Milano, pe insula Pantelleria din Sicilia și în St. Tropez, pe Riviera Franceză.

Fiecare locuință purta amprenta designului Armani: pereți goi, piese importante, puține obiecte decorative.

Ca mulți dintre colegii săi, Armani a încercat să ofere înapoi din faima și averea acumulată în epoca „modei milaneze”, care a pus prêt-à-porter-ul italian în centrul lumii modei la începutul mileniului.

Implicat personal în mai multe organizații caritabile pentru copii și susținător fervent al luptei împotriva SIDA, în 2002 Armani a fost numit ambasador ONU pentru bunăvoință pentru refugiați.

Sergio Galeotti a decedat în 1985. Armani nu a avut copii, dar a fost foarte apropiat de nepoata sa, Roberta, fiica fratelui său decedat, Sergio.

Ads

Aceasta a renunțat la o carieră promițătoare în film pentru a deveni directoarea sa de relații publice și îl reprezenta adesea pe unchiul său, care nu era foarte atras de petreceri, la evenimente sociale. În ultimii ani, ea a fost principalul intermediar cu lumea celebrităților.

În 2006, ea a organizat nunta de top a actorilor Tom Cruise și Katie Holmes într-un castel medieval în afara Romei, în timp ce unchiul Giorgio s-a ocupat de ținutele pentru mire și mireasă.

Armani indicase că, în privința succesiunii, se orienta către șeful său de mult timp la secția de îmbrăcăminte pentru bărbați, Leo Dell'Orco, și către nepoata sa Silvana Armani, care ocupă același rol pentru secția de îmbrăcăminte pentru femei.

Ads