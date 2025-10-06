Grupul Armani pune la vânzare un pachet minoritar de acțiuni, după decesul fondatorului

Reprezentanți ai grupului italian Armani au contactat potențiali cumpărători pentru vânzarea unui pachet minoritar din companie, potrivit unor surse citate de Reuters, lansând practic o licitație informală pentru una dintre cele mai celebre case de modă din lume, la scurt timp după decesul designerului Giorgio Armani.

Potrivit surselor, L’Oréal se numără printre companiile abordate, însă fondurile de investiții private nu au fost invitate până acum să participe la discuții.

Grupul bancar Rothschild urmează să ofere consultanță pentru tranzacție, având deja legături cu fundația Armani prin partenerul Irving Bellotti, membru al consiliului acesteia.

Discuțiile se află într-o fază incipientă, iar orice progres ar putea dura luni de zile.

În testamentul său, Giorgio Armani le-a cerut moștenitorilor să vândă un pachet de 15% din companie în termen de 18 luni de la decesul său și, ulterior, să transfere un pachet suplimentar de 30–55% aceluiași cumpărător sau să opteze pentru listarea la bursă.

Testamentul oferă prioritate unor grupuri de top din industria luxului — LVMH, L’Oréal și EssilorLuxottica — cu care casa de modă are deja parteneriate comerciale, dar permite și vânzarea către un alt grup ”de același calibru”, identificat de fundația creată de Armani împreună cu partenerul său de viață și afaceri, Pantaleo Dell’Orco.

Fundația Armani și Dell’Orco controlează împreună 70% din drepturile de vot ale companiei, urmând ca fundația să păstreze un pachet de 30,1% în eventualitatea unei listări sau vânzări.

Evaluările analiștilor situează valoarea brandului între 5 și 12 miliarde de euro.

Potrivit Asociației Notarilor din Italia, prevederile din testament sunt obligatorii și ar putea fi contestate în instanță dacă nu sunt respectate.

