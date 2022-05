Giorgio Chiellini pleacă de la Juventus după 17 ani, dar nu se lasă de fotbal. Ce opțiuni are fundașul

Fundaşul Giorgio Chiellini, 37 de ani, va pleca de la Juventus la finalul sezonului, după 17 ani petrecuţi la clubul torinez, dar este posibil să nu se retragă, informează lefigaro.fr.

Internaţionalul italian, care va juca ultimul său meci pentru echipa naţională, la 1 iunie, a declarat că nu ştie dacă se va opri definitiv din fotbal sau va porni într-o ultimă aventură, în America de Nord, de exemplu.

"Nu ştiu, trebuie să analizez împreună cu familia mea", a spus el într-o conferinţă de presă, pe Stadio Olimpico, după finala Cupei Italiei, pierdută în faţa formaţiei Inter Milano, 2-4.

"Sunt bucuros să plec anul acesta, pentru a le da spaţiu jucătorilor mai tineri", a adăugat jucătorul, care va disputa ultimul său meci pe Juventus Stadium, luni, împotriva formaţiei Lazio.

Giorgio Chiellini, care face parte din marea apărare a lui Juve, alături de Leonardo Bonucci şi de Gianluigi Buffon, a câştigat nouă campionate cu Juve, cinci trofee ale Cupei Italiei şi de cinci ori Supercupa Italiei.

Format la Livorno, trecut pe la Fiorentina, Chiellini este la Juve din 2005. El a jucat 559 de meciuri în tricoul "Bătrânei Doamne", iar la echipa naţională a Italiei a strâns 116 partide.

Va bifa și partida cu numărul 560 contra Fiorentinei, în campionat: "Acela va fi ultimul mecu meci!"

