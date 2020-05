Tensiuni in relatia dintre Giovani Becali si Gigi Becali: "Am inchis telefonul"

Ziare.

Intre cei doi au existat mai multe tensiuni de-a lungul timpului, insa impresarul sustine ca nu s-au certat."Amandoi lasam cand negociem. Noi nu ne-am certat, dar am inchis telefonul si nu am mai vorbit cativa ani", a spus Giovani la Prosport LIVE Giovani Becali dezvaluie si ca e extrem de dificil sa negociezi cu finantatorul lui FCSB."E dificil si acum sa negociezi cu Gigi Becali. La el nu exista pandemie, virus. El vrea niste bani pe marfa lui si sper sa ii aiba", a mai spus acesta.Gigi Becali si Giovani Becali au avut multi ani in care nu si-au vorbit.