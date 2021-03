Cum era pacalit Ion Craciunescu la sah de Giovani Becali: Bai, fraierule, cand o sa inveti si tu smecheria

Fostul arbitru impreuna cu agentul de fotbalisti incingeau mereu o partida de sah in birourile unde lucrau.Craciunescu a dezvaluit cum Giovanni Becali il pacalea de multi ori pe tabla de sah."Eu m-am simtit foarte bine cat am lucrat la el. Cand trecea prin fata biroului, imi spunea: Hai, ma, pune-le (n.r. piesele). Se ducea el, citea putin ziarele cat timp eu aranjam piesele de sah si apoi incepeam sa jucam.La un moment dat, suna telefonul. Alo! Nu raspundea nimeni. Si imi luam ochii de la tabla. Si cateodata ma intorceam si vedeam tura lui din nou pe tabla. Ii spuneam: Mai Giovanni, esti nebun? Pai ti-am luat tura asta. El imi spunea ca nu e adevarat.Se intampla sa mai fie si cate un fotbalist de asta mare, de nationala ... mare de tot. Aveam incredere in el si mie mi se umflau ochii in cap. Spuneam: Giovanni, cum poti sa faci asa ceva? El raspundea: Du-te de aici, asta a fost ieri. Stai sa-l intreb pe asta. Si il intreba pe ala din Generatia de Aur, nu vreau sa-i dau numele. Ala spunea: E ca tine, Giovanni.Cand auzeam, nu imi venea sa cred. Nu mai aveam replica, nu mai aveam nimic. Intr-un final imi zice Giovanni: "Bai, fraierule, cand o sa inveti si tu smecheria? E fratele meu. Eu, daca spun ca laptele e negru, el spune tot ca e negru", a spus Ion Craciunescu , pentru Antena Sport