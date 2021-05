"Mi-au facut avansuri. Am fost inselata." Pe ce femeie celebra din Playboy s-au batut Catalin Botezatu si Giovanni Becali

Divortata de cinci ani si jumatate, ea a dezvaluit tocmai acum motivele despartirii de sotul sau, dar a si divulgat numele unor barbati care au dorit s-o cucereasca.Dana Savuica este prima femeie din Romania care a pozat in celebra revista Playboy.Ea si-a petrecut toata copilaria in Asia, unde parintii sai, diplomati, au fost detasati de statul roman.In 2015, Dana Savuica a divortat de sotul sau."Gelozie, ceva probleme financiare, dar se rezolvau, si infidelitatea partenerului, acestea au fost motivele. Intr-o relatie, drumul e pe ambele sensuri si cu dus, si intors. In 25 de ani, nu ai cum sa nu inseli si cu gandul, si cu fapta", a spus ea la emisiunea lui Catalin Maruta, de la PRO TV Celebra in Romania datorita aparitiei in Playboy, Dana Savuica a primit numeroase propuneri amoroase de la barbati cu bani."Adrian Enache, Giovanni Becali si Catalin Botezatu mi-au facut avansuri", a mai spus ea la Pro TV.Dana Savuica. Foto: Instagram /danasavuica