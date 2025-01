Fratii Becali rasufla usurati: prima veste buna dupa condamnare - Interviu

Fratii Becali au rezolvat prima problema majora dupa condamnarea la inchisoare. Principala sursa de venit a ultimilor ani a fost pusa la adapost, la capatul unor zile de discutii intense.

Presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori (AFAN), Emilian Hulubei, a dezvaluit intr-un interviu acordat Ziare.com ca fratii Becali au reusit sa-i convinga pe aproape toti jucatorii pe care ii aveau sa semneze contracte de reprezentare cu Pietro Chiodi, partenerul lor din Italia.

Totodata, Hulubei a confirmat informatia publicata marti in exclusivitate de Ziare.com, potrivit careia Florin Gardos a refuzat sa continue cu asociatul fratilor Becali.

In cadrul interviului, Hulubei a vorbit si despre condamnarile din Dosarul Transferurilor si schimbarile de la Federatia Romana de Fotbal.

Iata, mai jos, interviul pe care Hulubei l-a acordat pentru Ziare.com:

Care este situatia jucatorilor aflati sub contract cu fratii Becali?

Avand in vedere ca fratii Becali au fost revocati si li s-au luat licentele de impresari, jucatorii puteau alege un alt agent. Intre timp a sosit in Romania italianul Pietro Chiodi, iar situatia jucatorilor, in mare parte, s-a rezolvat, deoarece au semnat cu el, cu mici exceptii.

Ne puteti spune care sunt jucatorii care au refuzat sa semneze?

Dorin Rotariu, despre care se stia si deja s-a rezolvat, si Florin Gardos.

Referitor la situatia lui Rotariu, cum vedeti modul in care a actionat clubul Dinamo? Au fost presiuni asupra jucatorului sa renunte la Anamaria Prodan?

Sincer, parerea mea este ca nu s-a facut nicio presiune. Rotariu a spus ca a rupt contractul cu fratii Becali, dar depinde daca acest lucru s-a intamplat si fizic sau daca noul contract semnat cu Anamaria Prodan a fost inregistrat. Daca a fost, atunci instantele sportive isi vor spune cuvantul.

Jucatorii puteau sa refuze sa semneze cu Pietro Chiodi?

Bineinteles, era optiunea jucatorilor reprezentati de fratii Becali sa semneze cu Pietro Chiodi sau cu oricare alt agent.

Referitor la situatia celor opt oameni din fotbal condamnati, ca membru in Comitetul Executiv, credeti ca este necesara declararea lor persona non grata? In statutul Federatiei se prevede ca aceasta decizie se ia in cazul in care se aduc prejudicii de imagine si nu numai.

Nu cred ca este cazul. Justitia si-a facut deja treaba, iar statul nu prevede ca trebuie sa pedepsesti o persoana de doua ori pentru aceeasi fapta. Oricum sunt compromisi pentru fotbal, o astfel de decizie nu-si mai are rostul.

Am aflat ca ati avut o intalnire la Federatie cu noua conducere. Despre ce s-a discutat?

Am fost marti la Federatie impreuna cu trei membri de la AFAN si am stabilit o agenda comuna de lucru in vederea respectarii drepturilor jucatorilor. Ne vom mai intalni si in perioada urmatoare.

