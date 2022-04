Giovani Becali, dezvaluiri surprinzatoare despre Abramovici: "Va rog sa ma credeti!"

Giovani Becali i-a facut o scurta caracterizare lui Roman Abramovici.

Fostul impresar sustine ca s-a intalnit de doua ori cu patronul lui Chelsea si ca s-au inteles de minune.

"Eu m-am intalnit de doua ori cu dumnealui. Prima data la transferul lui Mutu la Chelsea si a doua oara la acel caz cocaina, care l-a avut protagonist tot pe Adrian Mutu. Ne-am intalnit la stadion. Imi aduc aminte ca era inconjurat de sase, sapte garzi de corp. Cand l-am vazut i-am spus pe nume, Roman. El mi-a raspuns razand, "spaghetti, macaroni, pizza", crezand ca sunt italian. I-am explicat insa ca pe mine ma cheama Ioan , sunt roman, iar Giovani este doar un soi de alint. Cand i-am spus ca sunt roman l-am vazut ca se lumineaza la fata! Am vorbit despre Romania, despre fotbalul romanesc, despre afaceri. Asa am aflat ca are unele mici afaceri in tara noastra, care insa nu-i merg foarte bine. Dar nici nu-i produc o paguba prea mare, motiv pentru care nu se gandeste sa le inchida. Cel putin deocamdata", a povestit Giovani Becali pentru Wowbiz.

Varul lui Gigi Becali il numeste chiar "un om cu chip de inger" pe miliardarul rus.

"Va rog sa ma credeti ca am avut impresia ca vine dintr-o alta lume. Un om extrem de manierat, de elegant, de distins. Am avut senzatia ca am in fata mea un om cu chip de inger. Chiar ma intrebam, in sinea mea, ce cauta acest om in fotbal? Ma gandeam ca va fi "mancat" de anumite personaje, care nu se gandesc decat la partea financiara. Dar uite ca a rezistat foarte bine si a facut si face o treaba excelenta la Chelsea", a continuat acesta.

In ceea ce priveste intalnirea dintre Chelsea si Steaua, Giovani spune: "Eu am declarat ca, daca Steaua va marca, isi va netezi drumul spre calificare. Nu trebuie sa joace in aparare. Chelsea va fi o echipa foarte periculoasa, capabila sa inscrie multe goluri".

Mansa retur a intalnirii dintre Chelsea si Steaua, din optimile Europa League, e programata joi, de la ora 22:05, la Londra.

