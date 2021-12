Ce meci nebun în Serie A! Gazdele conduceau cu 3-0 la pauză, dar în scenă a intrat băiatul lui Diego Simeone

Giovanni Simeone, băiatul antrenorului Diego Simeone, are un sezon fantastic la Verona. Echipa sa a fost protagonista unei reveniri incredibile.

Venezia conducea cu 3-0 la pauză în meciul cu Verona din Serie A. Oaspeții au reușit să marcheze repede în partea a doua, apoi gazdele au rămas în 10.

Iar Verona a dat încă trei goluri, câștigând cu 4-3! Ultimele două reușite i-au aparținut lui Giovanni Simeone, băiatul antrenorului Diego Simeone (Atletico Madrid). Acesta a ajuns la 11 goluri în 15 meciuri jucate în Serie A în acest sezon.

Giovanni Simeone for Hellas Verona in Serie A this season:

✅15 games

⚽️11 goals

🅰️2 assists

🥅1 penalty won

📊directly involved in a goal every 75 minutes

📈42% conversion rate

Not a youngster anymore but these stats are INSANE. Ole, ole, ole Cholito Simeone! 🔥 pic.twitter.com/gdMKWd1Akf